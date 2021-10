Google lance une offre de cybersécurité "cloud first" et un service de conseil stratégique

A l'occasion du Google Cloud Next'21, son événement dédié au cloud, Google annonce ce mardi 21 octobre le lancement d'une nouvelle offre dédiée à la cybersécurité. Une nouvelle équipe composée d'experts va également voir le jour dans un contexte d'augmentation croissante des attaques informatiques.



S'adapter au travail hybride

La nouvelle offre, baptisée "Work Safer", s'adresse aux organisations publiques et aux entreprises allant de la TPE/PME à la multinationale pour leur permettre de "collaborer et de communiquer de manière sécurisée dans l'environnement actuel de travail hybride", détaille Google. En pratique, elle réunit différentes offres préexistantes comme BeyondCorp Enterprise, la solution cloud Zero Trust de Google pour lutter contre les intrusions malveillantes.



Grâce à des partenariats avec CrowdStrike et Palo Alto Networks, Work Safer va également inclure une protection des points de terminaison (endpoints) ainsi qu'un bouclier contre les intrusions malveillantes. Le but est d'offrir "une sécurité 'cloud first' qui identifie et remédie aux menaces avant qu'elles ne deviennent des brèches", détaille George Kurtz, CEO de CrowdStrike.



Une équipe d'experts pour soutenir la transformation numérique

Toujours dans cet objectif d'offrir le service le plus complet possible, Google annonce la création d'une nouvelle équipe dédiée. La Google Cybersecurity Action Team sera composée d'experts issus de toutes les divisions de l'entreprise américaine. Elle aura pour mission de "soutenir la sécurité et la transformation numérique des gouvernements, des infrastructures critiques, des entreprises et des PME".



L'équipe sera chargée de fournir des conseils stratégiques à travers des ateliers et du contenu éducatif ainsi qu'un accompagnement dans la mise en conformité du système. Elle apportera également à la demande des architectures éprouvées pour le déploiement des produits et services Google Cloud conformément aux exigences réglementaires.



Des exercices de gestion de crise cyber

Aussi, la Google Cybersecurity Action Team fournira des services de réponse aux incidents cyber à travers des stress tests, une assistance en cas d'attaque et un monitoring de l'évolution de paysage des cybermenaces L'objectif est de "guider les clients tout au long du cycle de transformation de la sécurité, de la première feuille de route (…) à la cyber-résilience", détaille la firme de Mountain View.



Jen Easterly, directrice de la Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (CISA), s'est félicitée de cette initiative. "Il est formidable de voir une grande entreprise s'orienter pour soutenir la cybersécurité de toutes les organisations, grandes comme petites, par le biais de la Google Cybersecurity Action Team", a-t-elle déclarée.



Google a annoncé le 25 août 2021, à l'occasion d'un événement sur la cybersécurité à la Maison-Blanche, un investissement de 10 milliards de dollars sur 5 ans pour rendre les Etats-Unis plus résilients face aux cyberattaques.