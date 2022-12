Google propose à ses clients de stocker eux-mêmes leurs clés de chiffrement pour Gmail

Alors que les utilisateurs de tout bord sont de plus en plus soucieux de la confidentialité de leurs échanges et du contrôle sur leurs données personnelles, Google a annoncé vendredi 16 décembre qu’il allait proposer, en version bêta, le choix de l'hébergement des clés de chiffrement de sa messagerie Gmail à une partie de ses utilisateurs payants.



Pour l’heure, seuls ses clients Workspace Enterprise Plus, Education Plus et Education Standard pourront essayer cette nouvelle option – et ils ont jusqu’au 20 janvier prochain pour pouvoir s’inscrire à cette phase de test.

Google n'a plus accès aux clés

L’entreprise américaine va ainsi déployer un "chiffrement côté client". “Les données seront chiffrées depuis le navigateur de l’utilisateur. L'utilisation du chiffrement côté client dans Gmail garantit que les données sensibles contenues dans le corps du message et les pièces jointes sont indéchiffrables par les serveurs de Google. Les clients conservent le contrôle des clés de chiffrement et du service d'identité pour accéder à ces clés”, résume Google.



Cette fonctionnalité sera laissée à la discrétion des organisations, qui pourront l’activer ou non pour tout ou partie de leurs comptes. Pour les utilisateurs concernés, il leur suffira de cliquer sur un petit cadenas sur le message qu’il souhaite davantage sécuriser. Cette fonction est déjà disponible pour Google Drive, Google Docs, Sheets et Slides, Google Meet et Google Agenda (version bêta).

Pas disponible pour le grand public

Le grand public, en revanche, ne devrait pas pouvoir bénéficier de cette couche supplémentaire de sécurité de si tôt. Non seulement ce genre de chiffrement nécessite des changements techniques qui, à grande échelle, représenteraient un coût important, mais cette option empêcherait également Google de pouvoir puiser dans les emails de ses utilisateurs pour développer son ciblage publicitaire.



Les conditions d’utilisation de Google indiquent en effet que l’entreprise se réserve le droit d’utiliser des “systèmes automatisés et [...] des algorithmes pour analyser vos contenus [...] afin de personnaliser nos services en vous proposant des recommandations, des contenus, des résultats de recherche et des annonces personnalisées”. Et de préciser : “Cette analyse a lieu lors de l'envoi, de la réception et du stockage de votre contenu (ainsi que d'autres contenus dans nos systèmes)”.