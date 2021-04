Google renforce les restrictions des données auxquelles les applications peuvent accéder sur Android

Google renforce les règles pour protéger la vie privée des utilisateurs d'appareils Android. L'entreprise change sa politique afin de limiter ce que la plupart des applications peuvent voir sur les smartphones et tablettes sous Android 11, ou une version ultérieure. Cette nouvelle politique s'appliquera dès le 5 mai 2021, rapporte Engadget.



Impossibilité d'accéder aux autres applications

La nouvelle règle est introduite dans la politique de son programme pour développeurs et implique que les applications sur le Play Store n'ont plus le droit de demander à accéder à la liste des autres applications installées sur l'appareil. Selon cette nouvelle politique, les développeurs "doivent être en mesure de justifier suffisamment pourquoi une méthode moins intrusive de visibilité des applications n'activera pas assez les fonctionnalités de base pour les utilisateurs conformément à la politique de [leur] application", ajoute Engadget.



Certaines exceptions sont donc possibles. Par exemple, les programmes antivirus, les gestionnaires de fichiers les navigateurs ou les applications pour la recherche de périphériques peuvent demander à accéder à ces données. Avec cette nouvelle règle, Google semble vouloir compliquer la tâche des acteurs malveillants qui cherchent à espionner les appareils ou des annonceurs qui diffusent des publicités ciblées.



En 2018, rappelle Engadget, Google avait aussi changé de politique afin de restreindre les applications pouvant accéder aux journaux d'appels et aux données SMS. Google assure que cette précédente réglementation a été efficace puisqu'une baisse de 98% du nombre d'applications du Play Store accédant à ces informations a été constatée.