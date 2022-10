Google s'empare discrètement d'Alter et de ses outils de création d'avatars par IA

Google a discrètement racheté Alter. La start-up propose des solutions aux marques et aux créateurs de contenus pour exprimer leur identité virtuelle par la création d'avatars à l'aide de technologies d'intelligence artificielle. Cette acquisition, dont le montant s'élève à environ 100 millions de dollars, est rapportée par TechCrunch.



Elle a été réalisée il y a près de deux mois mais n'avait pas été révélée au public. Rien de bien surprenant à vrai dire, les entreprises technologiques étant des habituées des acquisitions gardées secrètes. Certaines personnes travaillant chez Alter ont modifié leur profil LinkedIn pour dire qu'ils travaillent désormais chez Google et le site web d'Alter n'est plus fonctionnel. Un porte-parole de Google a confirmé cette acquisition au site d'informations mais a refusé d'en commenter les détails financiers.

Alter a levé 3 millions de dollars

Alter, qui dispose de bureaux aux Etats-Unis et en République Tchèque, a commencé sa vie sous le nom de Facemoji, une plateforme qui offrait une technologie plug-and-play pour aider les développeurs de jeux et d'applications à intégrer des systèmes d'avatars dans leurs applications. La start-up a reçu 3 millions de dollars à l'occasion d'une levée de fonds réalisée auprès d'investisseurs comme Play Ventures, Roosh Ventures et Twitter. La technologie d'Alter pourrait être utilisée dans des jeux vidéo ou des applications de réalité virtuelle.



Google espère utiliser Alter pour améliorer et développer ses offres de contenu, a déclaré une personne proche du dossier. L'objectif pour l'entreprise serait de renforcer son offre de contenu récréatif, notamment pour mieux rivaliser avec TikTok.

Google investit dans l'IA

Google a investit massivement dans l'intelligence artificielle ces dernières années. Des modèles d'apprentissage des langues aux générateurs d'images et de vidéos, l'entreprise fait de l'intelligence artificielle une technologie majeure dans ses développements produits.



L'entreprise cherche également à renforcer YouTube. La plateforme est plébiscitée par bon nombres d'adolescents américains et cela permet à Google de garder un pied dans le secteur des réseaux sociaux. Récemment, YouTube a sorti une nouvelle fonctionnalité nommée YouTube Shorts pour les vidéos de courte durée, positionnée comme un concurrent de TikTok.