Google travaillerait sur une fonctionnalité de localisation d'appareil équivalente à celle d'Apple

Google serait sur le point de révéler une application Android similaire à l’app Localiser disponible sur iPhone. C’est en tout cas ce que croit savoir le site XDA Developer, qui a découvert ce 17 juin de nouveaux éléments laissant suggérer la chose dans le code de la bêta 21.24.13 de Google Play Services.



En effet, dans le code d’une version bêta du fichier d’installation APK deux nouvelles lignes laisse comprendre que la firme de Mountainvew peaufinerait une fonctionnalité Localiser s’appuyant sur un réseau maillé d’appareils Android. Les utilisateurs de smartphone et autres appareils Android pourraient ainsi "autoriser leur smartphone à localiser ses appareils et les appareils d’autres utilisateurs", écrit la société.



plus de trois milliards d’appareils

Google dispose déjà d’une application appelée "Localiser mon appareil" disponible sur le Play Store. Mais celle-ci ne permet pour l’instant que de retrouver des appareils connectés à un compte Google. En s’inspirant de la stratégie employée par Apple, la nouvelle version de "Localiser mon appareil" utiliserait les différents appareils Android autour pour retrouver l’appareil égaré grâce à l’émission d’un signal Bluetooth. Avec un réseau maillé la fonctionnalité gagnerait en précision, d’autant plus que plus de trois milliards d’appareils fonctionnent actuellement sous le système d’exploitation Android.



Google Play Services est l’un des principaux composants de Google Mobile Services (GMS), une suite d’applications et de services créés par Google et distribué aux fabricants de smartphones qui souhaitent utiliser Android. GMS comprend également le Play Store et ses composants sont en grande partie pré-installés sur les appareils. Si Google intègre "Localiser mon appareil" de la même manière, la société disposera du service de localisation par réseau maillé le plus vaste au monde. Google n’a pour l’instant rien annoncé, ni communiqué sur ces rumeurs.