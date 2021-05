Google va étendre l'authentification à double facteur à tous ses utilisateurs

A l'occasion de la Journée mondiale du mot de passe, célébrée chaque premier jeudi du mois de mai, Google fait un point sur les avancées en la matière. Mark Risher, director of product management, identity and user security, écrit un billet de blog que les mots de passe "sont la plus grande menace pour la sécurité en ligne".



En effet, "les mots de passe compliqués incitent les internautes à les utiliser pour plus d'un compte. Ainsi, 66% des Américains admettent utiliser le même mot de passe sur plusieurs sites, ce qui rend tous ces comptes vulnérables", explique Mark Risher.



généraliser la validation en deux étapes

Pour Google, l'une des solutions est la généralisation de la double authentification, qu'il appelle la "validation en deux étapes". Chaque fois qu'une personne se connecte à son compte Google, elle devra rentrer son mode de passe mais également un code de validation envoyé sur son téléphone par SMS, dans un message vocal ou une application mobile. Ainsi, si un tiers malveillant obtient son mot de passe, il ne pourra pas se connecter au compte.



La firme de Mountain View veut désormais généraliser cette fonction. Mark Risher annonce que Google va inviter tous ses utilisateurs à activer l'authentification à double facteur. Puis, dans un second temps, cette fonctionnalité sera activée automatiquement.



Une phase test avant le déploiement

"Nous commençons par les utilisateurs pour lesquels ce sera le changement le moins dérangeant et nous prévoyons d'accélérer en fonction de ces premiers résultats", a détaillé Mark Risher dans un email cité par Motherboard. Il a ajouté qu'un petit groupe d'utilisateurs a déjà été inscrit à ce programme. "Nous allons étendre ce pool au cours des prochains fois", a-t-il déclaré. Le calendrier du déploiement n'est pas encore connu.



Début mars 2021, Google a également lancé une nouvelle fonctionnalité d'importation de mot de passe. Elle permet aux utilisateurs de télécharger jusqu'à 1000 mots de passe depuis divers sites dans un gestionnaire dédié.