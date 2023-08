Google va intégrer de l'intelligence artificielle générative à son Assistant

Faudra-t-il remplacer l'apostrophe "OK Google" par "OK Bard" ? Dans un e-mail interne révélé par le média américain Axios, Google a annoncé la future intégration de l'intelligence artificielle à Google Assistant. Depuis le lancement de ce produit il y a sept ans, écrivent Peeyush Ranjan, vice-président de Google Assistant, et Duke Dukellis, directeur produit de la firme, "nous avons créé des expériences formidables pour les centaines de millions de personnes qui l'utilisent chaque mois. Et nous avons entendu le désir profond des gens de disposer d'une technologie d'assistance et de conversation qui puisse améliorer leur vie."



Il est désormais question de s'engager pleinement dans la tendance qui anime depuis plusieurs mois Google avec son robot conversationnel Bard et plus largement le monde de la technologie : l'intelligence artificielle générative, dotée d'après les termes des cadres de Google d'un "profond potentiel pour transformer la vie des gens". Et de poursuivre : "Nous voyons une énorme opportunité d'explorer ce à quoi ressemblerait un assistant surpuissant, alimenté par la dernière technologie LLM", en référence aux grands modèles de langage de l'IA.

Suppressions de postes à venir

D'après l'e-mail, le travail sur ce nouvel Assistant dopé à l'intelligence artificielle a déjà débuté, "en commençant par le mobile". Google réorganise d'ailleurs son effectif de quelques milliers de personnes en charge de l'Assistant : des équipes fusionnent, le service en charge du mobile opérera désormais séparément des autres, de nouveaux responsables sont nommés. Et des postes sont supprimés. Google mentionne "un petit nombre" de licenciements, Axios parle de quelques "dizaines d'employés".



Si la filiale d'Alphabet n'a à ce stade pas communiqué de détails sur ce à quoi ressemblerait un Google Assistant alimenté par l'IA et intégré à divers objets connectés, on peut supposer qu'il fonctionnera comme Bard, son robot conversationnel. Disponible dans sa version expérimentale depuis moins d'un mois en France, l'outil lancé pour rivaliser avec le ChatGPT d'OpenAI peut notamment trouver en ligne des informations et les communiquer à celui qui l'interroge. Dans l'attente d'en savoir plus et d'avoir une date de lancement officiel, les cadres de Google évoquent "un avenir prometteur".