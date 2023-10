Google va investir jusqu'à 2 milliards de dollars dans Anthropic, start-up rivale d'OpenAI

Dans sa bataille contre OpenAI, Anthropic n’en finit plus de lever des capitaux. Vendredi 27 octobre, la start-up américaine spécialisée dans l’intelligence artificielle générative a officialisé un investissement de Google pouvant aller jusqu’à deux milliards de dollars.

Google, dans les pas d'Amazon

Le moteur de recherche va d’abord injecter 500 millions de dollars sous la forme d’obligations convertibles, qui se transformeront en actions lors de la prochaine levée de fonds d’Anthropic. Le reste de la somme pourra être réclamé par la start-up au cours des prochaines années. Cette opération reprend la même structure que l’accord trouvé fin septembre avec Amazon. Le géant du commerce en ligne a, lui, apporté 1,25 milliard de dollars à Anthropic, avec la possibilité de monter à quatre milliards d’ici au premier trimestre 2024.



Ces deux investissements s’accompagnent d’accords commerciaux sur l'utilisation des clouds de Google et d’Amazon pour entraîner puis faire tourner les grands modèles de langage de la start-up, qui a lancé cet été une version grand public de son chatbot Claude, concurrent de ChatGPT. Comme OpenAI, elle propose aussi une version payante. Et des API pour permettre à d’autres sociétés d’utiliser son IA.

7 milliards de dollars

Depuis le début de l’année, Anthropic a mené cinq opérations de financement, dont une première en février déjà réalisée auprès de Google. Au total, elles se chiffrent à près de 7 milliards de dollars. Cette somme doit permettre à la jeune entreprise de poursuivre son développement sur un secteur qui demande beaucoup de puissance informatique, et donc de ressources financières.



Ses dirigeants, les frère et sœur Daniela et Dario Amodei, deux anciens d’OpenAI, ont promis de concevoir une nouvelle version de leur modèle, qui doit être dix fois plus puissante que tous les modèles existants. La montée en puissance de l’IA générative se traduit aussi par un bond des coûts d’inférence. Selon le Wall Street Journal, Anthropic s’est ainsi engagé à verser au moins 3 milliards de dollars à Google Cloud.