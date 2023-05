Google va s'appuyer sur l'IA générative pour booster ses services publicitaires

Google n'aura pas tardé à répondre à Meta et son AI Sandbox, un outil basé sur l’IA générative à destination des annonceurs. La firme de Mountain View, qui tient ce 23 mai sa conférence Google Marketing Live, son événement annuel dédiés aux professionnels du marketing, présente plusieurs innovations intégrant les nouvelles générations d'intelligence artificielle, pour les publicitaires et le commerce en ligne.

Création automatisée de nouvelles campagnes

La première nouveauté concerne Google Ads, qui s'agrémente d'un outil permettant de créer automatiquement un résumé d'une page présente sur le site de l'annonceur, puis d'en extraire des mots-clés sélectionnés pour leur pertinence et leur performance en serach advertising, un titre, une description et des images qui participeront à la création de la campagne. L'annonceur ou l'agence peut faire des ajustements à sa guise en utilisant l'interface conversationnelle en langage naturel.



Toujours dans le domaine du search, une fonctionnalité qui était jusqu'à présent en bêta va intégrer les capacités de l'IA générative pour adapter en temps réel le texte des annonces aux recherches des internautes sur Google, en allant puiser dans les contenus du site de l'annonceur pour mettre à jour automatiquement les campagnes.



Google va également intégrer l'IA générative dans Performance Max, qui permet de concevoir des campagnes entièrement automatisées (enchères, créations, inventaire, ciblage…) en fonction d'objectifs de conversion. Au lieu d'avoir à alimenter le système avec les ressources de l'annonceur, Google ira les chercher lui-même sur le site de l'annonceur et pourra même en créer de nouvelles.



Enfin, Google prévoit de déployer progressivement des formats publicitaires expérimentaux dans les interfaces conversationnelles mises à disposition des internautes dans Search Labs.

De nouveaux outils pour les marchands

Dans Shopping, l'IA générative sera mise à profit afin de créer des images personnalisées pour que les marchands mettent en valeur leurs produits. Cette nouvelle fonctionnalité s'appelle Product Studio, et permet de créer de nouvelles images à partir de celles des produits qui sont déjà référencés sur Google. Par exemple pour supprimer un arrière-plan ou en rajouter un, en utilisant des commandes comme celles que l'on trouve sur Midjourney par exemple.



La création automatisée de contenus est actuellement en version bêta en langue anglaise, de nouvelles langues devraient être ajoutées cette année. L'interface conversationnelle dans Google Ads est pour l'instant réservée aux utilisateurs américains. Pour ce qui est de l'IA générative dans Performance Max, le démarrage du test est prévu à l'échelle mondiale un peu plus tard dans l'année. Quant à Product Studio, la fonctionnalité sera disponible aux Etats-Unis courant 2023.