Goshaba lève 3,5 millions d'euros pour ses tests de personnalité à base de jeu vidéo

Si jamais vous passez un entretien de recrutement chez BNP Paribas, Accenture, McDonald's, Orange ou encore chez Sage, vous aurez peut-être l'occasion de vivre une expérience un peu plus ludique que les traditionnels entretiens d'embauche.



Ces grands comptes sont clients de Goshaba, une start-up qui propose des solutions d'évaluation des candidats faisant appel aux sciences cognitives et aux jeux vidéo. Elle annonce ce vendredi une levée de fonds de 3,5 millions d'euros auprès d'Orange Venture, Daphni, Inco, Founders Future et BNP Paribas, après un premier tour de table de 2 millions d'euros en 2019.



La start-up parisienne a été fondée en 2014 par une docteure en neurosciences, Camille Morvan, et deux professionnels du jeu vidéo, Djamil Kemal Minh Phan. Ses modules d'évaluation, qui s'adaptent en fonction des postes, utilisent le jeu, les tests et les questionnaires pour prédire les types de comportements en situation de travail.



se développer dans les ETI

Ils visent surtout à évaluer les "soft skills", telles que l'empathie, la capacité d'adaptation et d'apprentissage, la ténacité ou l'esprit d'équipe. Pour cela, la start-up s'appuie sur cinq années de R&D en en neurosciences, sur des études scientifiques et des protocoles expérimentaux. En fin de processus, un score synthétique, incluant le volet soft skills ainsi que les volets savoir-faire et expérience, est transmis au recruteur. Goshaba avance que sa solution réduit les discriminations à l'embauche, en palliant les "biais cognitifs inconscients qui entrent en jeu lors d'un recrutement".



La start-up utilisera sa levée de fonds pour doubler ses effectifs (une vingtaine de personnes actuellement) et étoffer ses "fonctionnalités liées à la mobilité interne et à la transformation digitale". Enfin, elle va lui permettre de cibler des clients au-delà des grands groupes, en particulier les ETI.