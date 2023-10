Adobe veut offrir une seconde jeunesse aux vidéos en basse résolution grâce à l'IA

Adobe promet d’utiliser la puissance de l'intelligence artificielle pour offrir une seconde jeunesse à d’anciennes vidéos ou GIF animés, rapporte le site américain The Verge, qui a pu voir plusieurs démonstrations de cette technologie encore expérimentale.



Baptisé “Res-up”, cet outil a été officiellement présenté par la société mercredi 11 octobre lors de sa conférence Adobe Max. Il vise à considérablement améliorer la qualité de GIF animés et de séquences vidéo en basse résolution en utilisant les derniers modèles d’IA générative.



Dans une démonstration (photo), Adobe a augmenté la résolution d’un extrait du film La Maison rouge, sorti en salles en 1947. Celle-ci est passée de 360p à 960p, multipliant ainsi le nombre de pixel par près de huit. “Les résultats avaient toujours un aspect légèrement artificiel”, souligne cependant The Verge.

DoubLage automatique

Dans une autre démonstration, la technologie était capable de recadrer une vidéo pour se concentrer sur un bébé éléphant, tout en augmentant la résolution et en y ajoutant de petits détails, comme des rides sur la peau. “De manière impressionnante, les rides se déplacent de manière naturelle avec l'animal sans avoir un aspect trop artificiel”, indique The Verge.



Au cours de sa conférence, Adobe a présenté d’autres innovations liées à l’IA générative. L'éditeur de Photoshop et Premiere promet ainsi que ses logiciels pourront bientôt permettre d’ajouter ou de retirer des éléments sur une vidéo. Ou encore de doubler automatiquement une vidéo en plusieurs langues.