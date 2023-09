Grâce à l'IA, GE Healthcare guide les professionnels de santé dans le diagnostic prénatal

GE Healthcare, la filiale santé de General Electric, a reçu une subvention de 44 millions de dollars (environ 41 millions d'euros) par la Fondation Bill & Melinda Gates pour développer des outils de diagnostic assistés par l'intelligence artificielle à destination des pays à faible revenu et revenu intermédiaire. Ils cibleront les échographies obstétricales et pulmonaires pour réduire la mortalité maternelle et infantile dans le monde.

Réduire la mortalité maternelle et infantile

En 2020, près de 800 femmes sont décédées chaque jour de causes évitables liées à la grossesse et à l'accouchement. Le recours à l'échographie permet de contrôler les conditions de santé du foetus (âge gestationnel, présentation foetale, gestation multiple, grossesse extra-utérine, circulation foetale...). Nés dans les pays à faible revenu, les enfants de moins de 5 ans sont régulièrement victimes de pneumonie (infection respiratoire aiguë du tissu pulmonaire due à une bactérie). L'échographie pulmonaire permet un diagnostic précoce pour un meilleur traitement.



C'est Caption Health, entreprise américaine acquise par GE Healthcare en février 2023, qui est chargée de développer ces technologies. Cette dernière est à l'origine du logiciel "Caption Guidance", ayant reçu l'autorisation de la Federal and Drug Administration (FDA), qui assiste et guide les professionnels de santé lors des échographies cardiaques grâce à l'IA.

Assister les professionnels peu formés

"Cette subvention contribuera à adapter la technologie de pointe de Caption Health à un grand nombre d'utilisateurs et contribuera donc à accroître l'accès à des soins médicaux de meilleure qualité", s'est félicité Roland Rott, président et CEO de la division échographie au sein de GE HealthCare. En effet, Caption Health permet aux professionnels de santé – même peu formés – d'être guidé par des systèmes d'apprentissage automatique lors des examens échographiques.



En France, GE Healthcare est à la tête du consortium AI Dream, dont l'objectif est de stimuler la création de projets autour de l'IA appliquée à l'imagerie médicale. Le collectif est composé de la medtech TheraPanacea, spécialisée dans la radiothérapie, la start-up Pixyl, experte dans l'aide au diagnostic en neurologie, l'éditeur de logiciels de santé Evolucare, l'Institut Curie, l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP), le centre Gustave Roussy ainsi que la Fondation Hôpital Saint-Joseph.