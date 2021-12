Grâce à l’IA, Nutraveris facilite le développement de produits en nutrition-santé

Cabinet de conseils réglementaire, scientifique et marketing, Nutraveris accompagne les entreprises dans le développement de produits liés à la nutrition et à la santé. Fondé en 2006, la PME de Saint-Brieuc se positionne aujourd’hui comme leader mondial de ce marché de niche.



Si Cédric Bourges a su s’entourer d’une équipe aux compétences très complémentaires, le dirigeant, docteur en pharmacie de formation, a également anticipé le potentiel des nouvelles technologies sur ce segment de marché. Nutraveris (35 salariés) a développé une plateforme digitale qui contribue aujourd’hui fortement à la croissance de l’activité.



En 2020, Nutraveris avait réalisé un chiffre d’affaires de 2,8 millions d'euros. 3,5 millions d'euros sont projetés en 2021. "Complémentaires aux prestations de conseils, cette solution logicielle nous permet d’industrialiser notre expertise auprès des acteurs de la nutrition, de la santé et des compléments alimentaires", explique Cédric Bourges.



Génération de rapports et d’étiquettes

La solution Nutraveris Online se structure autour de deux modules. Le premier regroupe une base de données réglementaires, scientifiques et marketing permettant aux entreprises d’accéder rapidement à ce type d’informations mises à jour pour l’Europe, l’Asie et les Etats-Unis. Ce module est complété par une solution Saas d’audit réglementaire.



"Depuis 2018, nous y avons intégré une intelligence artificielle permettant, à partir d’une liste d’ingrédients, de générer un rapport de conformité et l’étiquetage du produit en fonction des diverses réglementations. Nol Compliance permet d’accélérer, chez nos clients, la mise sur le marché des produits", résume Cédric Bourges. En plus de l’audit, la plateforme fournit l’étiquette adaptée avec les allégations, le tableau nutritionnel, les mentions légales ou encore les avertissements spécifiques selon les règlementations de chaque pays où le produit sera mis en vente.



Accélérer en Asie

Aujourd’hui, Nutraveris compte dans ses clients des groupes comme Nestlé, Décathlon, Lactalis, mais aussi Swiss, Sanofi ou Coca-Cola. "En 2021, nous allons réaliser environ 66 % de notre activité à l’international, dont 20 % aux Etats-Unis. Nous avons pour ambition d’accélérer sur tous nos marchés, et particulièrement en Chine, appuyé par Foodchain ID."



Car depuis juillet 2020, la PME briochine a été rachetée par le groupe américain Foodchain ID. Présenté comme le leader de la certification d'entreprises dans l’agroalimentaire, le groupe consolide ainsi ses positions en Europe. Si ce rachat renforce les moyens commerciaux de Nutraveris, il lui donne également de nouveaux accès aux données réglementaires dans d’autres pays comme en Asie pour enrichir sa plateforme.