Grâce à la modélisation 3D, Scanopy augmente le rendement des vignes et diminue l'usage d'engrais

Les questions de la rentabilité et de l'usage des intrants (engrais et produits phytosanitaires) sont fondamentales dans l'agriculture. La jeune pousse Scanopy se penche sur ces sujets dans le secteur particulier de la viticulture. Elle a annoncé le 22 novembre 2022 avoir levé 610000 euros pour accélérer le déploiement de sa solution de modélisation 3D.

Une modélisation 3D des vignes

La start-up basée Quincy, territoire d'un vin blanc d'appellation d'origine contrôlé, a pour objectif "d'accompagner le viticulteur pour améliorer la rentabilité du vignoble et le rendre plus écologique", résume François Gallet, directeur général de Scanopy. Pour cela, les deux cofondateurs ont mis au point une solution clé en main qui permet de diagnostiquer les vignes, avoir des informations sur le niveau de stress des pieds, optimiser la nutrition, détecter les foyers de maladie, évaluer la maturité des vignes, etc. Les deux fondateurs ont des compétences en robotique pour l'un et en énergie et environnement pour l'autre. Pour lancer leur solution ils se sont fait aider de Montpellier SupAgro ainsi que des viticulteurs de Quincy.

Scanopy "utilise un drone, un ULM ou des images satellites pour obtenir une modélisation 3D HD", explique François Gallet. Concrètement avec un drone ou un ULM, selon la taille de l'exploitation, il est possible d'obtenir un modèle très précis d'une plus grande fiabilité. Les images satellitaires viennent souvent en complément, pour avoir un suivi dans le temps. Cette collecte des données peut se faire à différents moments selon les besoins du viticulteur. "S'il cherche à optimiser sa production et réduire les intrants, la cartographie doit être réalisée à la fin de la saison, détaille le directeur général. S'il cherche à avoir une vue sur l'état sanitaire de ses vignes ou compter les manquants, la cartographie se fait plutôt en début de campagne."

Un meilleur rendement et moins d'intrants

"En quelques jours, le viticulteur reçoit une version synthétique d'un rapport avec les besoins en eau, la vigueur des plants, les manquants,…", explique François Gallet. Ces données peuvent être consultées sur une plateforme Web qui affiche une cartographie interactive où le viticulteur peut découper sa parcelle et affiner le travail à réaliser au maximum. Les parcelles sont hétérogènes selon le sol, le terroir, ce qui a été mis dessus, etc. et Scanopy permet de mettre tout ça en lumière.

Une application accessible sur smartphone permet au viticulteur d'être localisé précisément sur sa parcelle lorsqu'il travail. Il reçoit des indications concernant la d'engrais à mettre à tel endroit, les produits à diffuser ou encore de l'eau à répartir. En quelques campagnes, Scanopy assure pouvoir augmenter le rendement jusqu'à 5 à 10% et permettre des économies de l'ordre de 30% sur les engrais grâce à un dosage plus fin.

Une vue de l'application disponible sur smartphone.

Renforcer son implantation en France

Scanopy facture au viticulteur la solution selon la surface de cartographie à englober dans l'analyse. Pour voir l'évolution de la parcelle et affiner les besoins, il est nécessaire de régulièrement mettre à jour cette cartographie. La start-up revendique 300 utilisateurs et a cartographié près de 20000 hectares de vignes.

Sur le court terme, la jeune pousse souhaite déployer son offre sur toute la France avant de se lancer dans d'autres pays. Scanopy et sa dizaine de salariés prévoit de recruter entre 2 et 5 personnes l'année prochaine afin de proposer un accompagnement ciblé et personnalisé à l'ensemble des viticulteurs. Si la jeune pousse est très concentrée sur la vigne, François Gallet assure être sollicité pour l'arboriculture qui comprend également des cultures en rang.