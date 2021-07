Gravitee lève 9 millions d'euros pour sa plateforme de gestion des API

Gravitee, qui aide les entreprises à maîtriser des écosystèmes d'API, lève 9 millions d'euros. Le Lillois, qui a annoncé cette levée de fonds jeudi 22 juillet 2021, a mené ce tour de table en série A auprès d'AlbionVC et d'Oxx.



Face à la généralisation du numérique, les besoins en logiciels connectés sont croissants et les interfaces de programmation d'applications (API) se multiplient. Pour les entreprises, pouvoir suivre et tracer l'ensemble des API en fonctionnement et en cours de développement, peut devenir essentiel. Gravitee assure que ce marché de la gestion des API devrait peser 22 milliards de dollars d'ici à 2028.



Visualiser l'ensemble du cycle de vie des API

Gravitee développe une plateforme permettant de visualiser simplement l'ensemble des API d'une organisation ainsi que leur cycle de vie complet, de la conception au déploiement. Il est possible de gérer l'accès aux différentes API et la liste des personnes pouvant les développer, les sécuriser et les surveiller via un mécanisme intégré d'administration des identités (IAM). Les développeurs gagnent en visibilité, peuvent suivre les performances des API et analyser l'ensemble des déploiements. Il est également possible de mettre en place des alertes en cas de problèmes.



"Pour les équipes IT, le challenge consiste à parvenir à connecter les silos de données existants plus de nouveaux flux de données et d'assurer un partage cohérent et sécurisé de ces informations, dans le respect des bonnes pratiques et avec une gouvernance facilitée, explique Rory Blundell, CEO de Gravitee. Gravitee.io se distingue par la richesse de ses fonctionnalités open source qui facilite le processus pour les développeurs et les architectes système".



La jeune pousse lilloise revendique plus de 35 000 téléchargements mensuels et des clients comme Tide et Auchan. Elle assure connaître une croissance annuelle de 163%. Grâce à cet investissement, Gravitee veut accélérer son expansion, renforcer ses équipes développement, ventes et marketing et s'implanter davantage sur les marchés internationaux.