Greenly lève 21 millions d'euros pour son logiciel de comptabilité carbone

Greenly lève 21 millions d'euros pour sa solution visant à mesurer le bilan carbone des entreprises. Pour cette levée de fonds en série A annoncée le 21 avril 2022, la start-up de la French Tech a séduit les fonds XAnge et Energy Impact Partners (EIP). La Green Tech souligne la présence du fonds américain EIP, un signal selon elle que ce sujet intéresse également aux Etats-Unis.



De l'appli au logiciel SaaS

Greenly a été fondée en octobre 2019. Suite à sa première application grand public, la start-up a lancé sa suite logicielle destinée aux PME en 2021. La start-up ambitionne alors de "massifier la comptabilité carbone des PME et permettre son suivi en temps réel" grâce à ce logiciel SaaS.



La pépite s'adresse plus particulièrement aux petites et moyennes entreprises puisqu'elles n'ont pas les moyens de débourser des milliers d'euros pour réaliser leur bilan carbone. "Aujourd’hui, à peine 20% des émissions carbone des entreprises sont suivies et pilotées, et cela concerne principalement les grands groupes qui allouent des budgets dépassant 15 000 euros en faisant appel à des cabinets de consultants", constate Alexis Normand, directeur général et cofondateur de Greenly, dans un communiqué.



La jeune pousse assure que son logiciel permet "à toutes les PME de suivre leurs émissions, et ainsi d’aligner leur trajectoire business avec une trajectoire climat", explique Alexis Normand. Concrètement la solution permet d'intégrer plus de 100 logiciels métiers pour quantifier automatiquement la majeure partie des activités génératrices d'émissions. Sont prises en compte les données des fournisseurs d'énergie, des opérateurs de data centers ou encore des logiciels e-commerce d'une entreprise. Ces différentes activités sont retranscrites en mesure d'émissions par le logiciel qui établit un rapport carbone.

Des recommandations

L'autre point mis en avant par Greenly est son moteur de recommandations qui propose des alternatives moins carbonées. Au-delà des PME, Greenly cible les grands comptes pour qui ce logiciel peut leur permettre de décarboner leur chaîne d'approvisionnement. La pépite revendique déjà 400 clients et entend poursuivre sa croissance.



Grâce à cette levée de fonds, la pépite veut poursuivre le développement de son logiciel et son offensive commerciale. Pour l'aider, Greenly prévoit de tripler ses effectifs en recrutant une centaine de personnes entre Paris et New York City.