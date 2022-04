Greenly, Moulinot, Jolimoi… Les levées de fonds de la French Tech cette semaine

Greenly a levé 20 M€

Environnement

Plateforme de pilotage des émissions carbonées pour les PME.

Investisseurs : Energy Impact Partners, XAnge, business angels



Moulinot a levé 18 M€

Restauration & Agro-alimentaire

Spécialiste de la récupération et de la valorisation de déchets alimentaires.

Investisseurs : Banque des Territoires, Bpifrance, NovESS, Maif Impact, BNP Paribas Asset Management, France Active, Sycomore Asset Management, Inco Ventures, Abeille Impact Investing France



Jolimoi a levé 6 M€

Beauté, Santé

Plateforme multimarque axée sur la beauté.

Investisseurs : Seventure Partners, business angels



Beamy a levé 5 M€

Applications et technologies d’entreprise

Plateforme de management des solutions SaaS à destination des entreprises.

Investisseurs : Aglaé Ventures, Isai, Evolem, business angels



Qonto a levé 5 M€

Finance, Assurance

Banque en ligne pour PME.

Investisseurs : business angels



Tempr a levé 4,6 M€

Applications et technologies d’entreprise

Plateforme Saas de prédiction et d’automatisation conçue pour les spécialistes du marketing mobile.

Investisseur : Adikteev



MatchTune a levé 3,5 M€

Industrie du culturel, image et média

Marketplace permettant d’associer la musique aux contenus vidéo.

Investisseurs : OneRagtime, Bpifrance, business angels



May a levé 3 M€

Enfance

Application mobile de contenus et conseils sur la grossesse et les premières années d’un enfant.

Investisseurs : Serena, Makesense, business angels



Hubcycle a levé 2,5 M€

Restauration & Agro-alimentaire

Transformation de déchets végétaux en matières premières.

Investisseurs : Citizen Capital, Bleu Capital, Daphni, Swen Capital Partners