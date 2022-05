Gridky lève 4 millions d'euros pour son comparateur de biens immobiliers neufs. Une première levée de fonds pour cette "Prop Tech" (start-up dans le secteur immobilier) française qui a annoncé ce tour de table, réalisé auprès du Groupe Vilavi, le 16 mai 2022. Elle entend accélérer la commercialisation de la plateforme et recruter une quinzaine de personnes pour renforcer ses équipes commerciales et marketing. En parallèle, elle va poursuivre sa R&D pour développer de nouveaux produits et proposer de nouveaux services.



Agrégation et comparaison de biens immobiliers

Gridky met au point une plateforme de comparaison et d'agrégation de biens immobiliers neufs. Sa solution est destinée aux gestionnaires de patrimoine, banques, courtiers et particuliers. La jeune pousse souhaite les aider à trouver le meilleur investissement grâce à une modélisation intelligente des données. Grâce à cette plateforme il est possible de comparer et scorer les biens, simuler des investissements et construire une proposition commerciale adaptée aux clients.



"Gridky construit la plateforme technologique de référence pour faciliter la distribution de tous les promoteurs, et permettre aux CGP, aux conseillers et mandataires immobiliers, aux courtiers de vendre le plus simplement possible le meilleur de l'immobilier neuf", résume Mathieu Morio, CEO et co-fondateur de Gridky. La jeune pousse assure référencer plus de 35000 biens et elle est connectée en temps réel aux stocks disponibles chez plus de 150 promoteurs.



Côté modèle économique, la start-up fondée en 2019 diversifie les sources de revenus avec un abonnement à la plateforme, la perception de commissions sur les ventes réalisée et la vente de leads. Gridky assure avoir multiplié par 12 son nombre d'utilisateurs et par 6 son revenu récurrent sur l'année 2021.



Après le succès de MeilleursAgents, rachetée par l'Allemand Axel Springer en 2019, les start-up dans l'immobilier parviennent à se faire une place dans la French Tech. La Prop Tech Stonal (ex-La Foncière Numérique) a récemment levé 20 millions d'euros pour sa plateforme de gestion des actifs immobiliers. Avant elle, Deepki a levé 150 millions d'euros pour son logiciel d'audits énergétiques et le courtier immobilier en ligne Pretto a levé 30 millions d'euros.