Grosse levée de fonds dans le jeu vidéo français, le potentiel du secteur intéresse l'UE

Le studio français de jeu vidéo Shiro Games, développeur des jeux Evoland, Northgard et Dune: Spice Wars, vient de lever près de 50 millions d'euros. Cette opération annoncée ce mardi 11 octobre, menée par le fonds Cathay Capital, valoriserait la start-up 150 millions d'euros selon Les Echos. Les deux fondateurs, Nicolas Cannasse et Sébastien Vidal, demeurent actionnaires majoritaires de la société, qui compte également parmi ses actionnaires le chinois Tencent.



un marché de 23 milliards en europe

Basé à Bordeaux, Shiro Games emploie 60 personnes. Il utilisera cet investissement pour développer deux nouveaux projets et pour son expansion internationale. Fondé il y a une dizaine d'années, le studio comporte par ailleurs une activité d'édition, qu'il souhaite également développer. Il a signé avec trois studios européens. Shiro s'adresse aux joueurs sur PC, consoles Nintendo et mobile.



Le secteur du jeu vidéo se porte bien en Europe, et le Parlement européen voudrait bien capitaliser sur le potentiel de cette industrie, qui représentait un marché de 23,3 milliards d'euros sur le continent en 2021, et environ 98 000 emplois en 2020.



Le 3 octobre, la commission de la Culture et de l'Education du Parlement européen a demandé à la Commission et au Conseil de bâtir une stratégie de long terme pour le secteur, dont l'objectif serait d'augmenter le nombre de productions européennes et de mieux financer les studios, notamment par le biais d'un règlement d'exemption aux aides publiques accordées par les Etats. Une résolution en ce sens sera soumise au vote du Parlement début novembre.

vote d'une résolution en novembre

"Bien que la moitié des Européens soient gamers, le secteur ne bénéficie pas d'une stratégie dédiée au niveau européen, que ce soit pour protéger la propriété intellectuelle, canaliser l'investissement ou promouvoir le savoir-faire. Le jeu vidéo représente un secteur culturel énorme, qui allie l'artistique, la technologie et l'interactivité. Il a un grand potentiel en termes d'économie, de soft power, d'éducation et de lien intergénérationnel. De plus, l'Union européenne est l'échelle appropriée pour développer l'e-sport, par le biais d'une charte, d'une cartographie et d'infrastructures dédiées", a expliqué Laurence Farreng, la rapporteure.



La commission de la Culture recommande notamment la création d'un observatoire du jeu vidéo en Europe pour collecter des données harmonisées et émettre des recommandations, la création d'archives européennes du jeu vidéo, et l'usage des jeux et de l'e-sport à l'école pour développer la culture numérique.