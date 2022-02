GT Sophy, un pilote virtuel entraîné par deep learning, a battu les meilleurs joueurs de Gran Turismo

Sony a dévoilé le 9 février 2022 un agent intelligent baptisé Gran Turismo Sophy (GT Sophy). Entraîné par deep reinforcement learning, il est parvenu à battre les meilleurs joueurs du célèbre jeu vidéo de course automobile (sur PlayStation 4). GT Sophy a été mis au point grâce à une collaboration entre Sony AI, Polyphony Digital (le studio à l'origine de Gran Turismo), et Sony Interactive Entertainment (SIE).



GT Sophy a surpassé les meilleurs joueurs

Sony explique qu'utiliser l'apprentissage par renforcement profond pour créer cet agent autonome est une approche novatrice dans le jeu vidéo, domaine où les "IA" (les éléments contrôlés par la machine) sont souvent de simples routines aux comportements rudimentaires.



GT Sophy a été entraîné à maîtriser les compétences requises pour s'opposer aux meilleurs joueurs de Gran Turismo, comme le contrôle de la voiture (compréhension de la dynamique du véhicule, manœuvres précises, suivi du tracé de la course, etc.), les techniques de courses, mais aussi les conventions relatives au jeu (éviter les collisions, comment doubler une voiture, etc.).



Sony AI a testé les capacités de son système à l'occasion de courses contre quatre des meilleurs pilotes de Gran Turismo, menées lors de deux événements en juillet et octobre 2021. GT Sophy a été amélioré suite aux résultats de la première course et a pu ensuite surpasser les conducteurs humains.



GT Sophy bientôt intégré dans le jeu ?

"Gran Turismo Sophy est un développement significatif dans l'intelligence artificielle dont le but n'est pas seulement d'être meilleur qu'un joueur humain, mais également d'offrir aux joueurs un opposant virtuel qui peut accélérer et améliorer les techniques des joueurs et leur créativité", explique Hiroaki Kitano, CEO de Sony AI. Il pense également que cette avancée peut avoir des débouchés dans la conduite autonome, les courses autonome, les systèmes de vitesse et de contrôle dans la robotique.



Au-delà de battre les meilleurs joueurs, Sony veut utiliser GT Sophy pour proposer une nouvelle expérience aux joueurs du monde entier. L'entreprise explique chercher comment intégrer GT Sophy dans les prochaines versions de Gran Turismo. Sony ajoute que l'agent de course autonome pourrait aider à développer des jeux plus réalistes et des systèmes de conduite autonome plus performants.



Cette intelligence artificielle n'est pas sans rappeler celles mises au point par DeepMind. AlphaGo a battu les meilleurs joueurs au Go. AlphaStar s'est hissée au niveau des meilleurs joueurs de StarCraft II. MuZero est un système d'intelligence artificielle qui a été capable de remporter divers jeux comme le Go, les échecs ou le shôgi sans qu'on ne lui en ait appris les règles en amont.