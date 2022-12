Guichet unique des formalités : un grand changement pour les entreprises au 1er janvier

Comme le ministère de l'Economie l'avait annoncé début 2022, le nouveau guichet unique pour les formalités d'entreprise deviendra obligatoire le 1er janvier 2023. Placé sous l'égide de l'Institut national pour la propriété intellectuelle (INPI), il permettra d'effectuer toutes les démarches d'immatriculation, de modification et de cessation d'activité, et de dépôt des comptes annuels. Ce nouveau portail dématérialise 100% des formalités administratives, qui ne l'étaient qu'à 30% jusqu'à présent.

Le guichet unique remplace en front office les six réseaux de Centres de formalités des entreprises (CFE) gérés par les chambres de commerce et d'industrie (CCI), les chambres des métiers et de l'artisanat, les chambres d'agriculture, les greffes, la DGFiP et l'Urssaf, ainsi que les sites lautoentrepreneur.fr, CFE-urssaf.fr et la partie création d’entreprises d’Infogreffe. Toutes les entreprises (microentrepreneurs, entreprises individuelles, sociétés) et tous les domaines d'activité sont concernés. Les CFE continueront d'exister, mais se concentreront sur l’information et l’assistance des entreprises.

Pour Bercy, les dysfonctionnements ne justifient pas le report

Selon le Figaro, le lancement suscite des inquiétudes en raison de la persistance de nombreux bugs. L’Institut français des experts-comptables et des commissaires aux comptes (Ifec) a réclamé son report, estimant qu'il n'était pas encore "opérationnel", sans succès. Dans un communiqué, l'Ifec mentionne une "complexification du process et des incertitudes majeures sur sa fiabilité". Selon l'organisation, certaines entreprises ne sont pas reconnues par le système, certaines modifications ne fonctionnent pas, et le portail présente également des dysfonctionnements relatifs au suivi des dossiers en cours.

De son côté, l'Union des autoentrepreneurs a confié aux Echos que "l'outil est beaucoup trop compliqué : on passe de 6 écrans à 38 et de 20 questions à 196". Bercy promet des améliorations en début de l'année prochaine.

Le réseau des CCI a indiqué qu'il se mobilisait pour "pallier les éventuelles difficultés lors du lancement de la plateforme", en maintenant temporairement des effectifs des CFE. "C’est un effort important que le réseau des CCI décide d’opérer, en lien avec l’État, dans l’intérêt général des entreprises. Nous mettrons tout en œuvre pour pallier tout risque de dysfonctionnement qui pourrait intervenir", a déclaré Alain Di Crescenzo, le président de CCI France.

Registre national unique des entreprises

En parallèle, un "registre national des entreprises" unique va remplacer au 1er janvier le registre national du commerce et des sociétés (RNCS), le répertoire des métiers et le registre des actifs agricoles, et ses données seront disponibles gratuitement. Sa gestion sera également assurée par l'INPI.

"La mise en place du guichet unique et du registre unique des formalités, que j’ai souhaité inscrire dans la loi Pacte, constitue une étape essentielle dans la simplification et la dématérialisation des démarches administratives des entreprises et de leurs relations avec l’administration", a déclaré le ministre de l’Economie Bruno Le Maire.