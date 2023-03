H24Care veut désengorger les urgences en réorientant les cas sans gravité

Alors qu’elle passait des heures en salle d’attente des urgences avec son fils pour un problème susceptible d’attendre le lendemain, Zahime Raï a cherché à être orientée vers une autre solution, sans succès car les personnels surchargés n’étaient ni informés ni disponibles.

"J’ai creusé la question du parcours et de l’accès au soin", se souvient-elle. Elle découvre alors le pacte de refondation des urgences qui présente d’autres biais pour accéder à la santé. Quand les services de SOS médecins ne lui semblent pas accessibles financièrement à tous, elle se penche sur les maisons de santé pluridisciplinaires.

"Les médecins y ont une amplitude horaire plus large qu’en cabinet et n’accueillent pas seulement leur propre patientèle. Ils reçoivent les grosses bobologies et les traumatismes mineurs, des soins qui ne seraient pas prioritaires aux urgences."

Un outil facile et rapide

L’afflux de patients et le manque de personnel amènent les équipes à opérer un premier diagnostic pour identifier les véritables urgences et créer des tensions dans le service. Zahime Raï a adressé un questionnaire à 1 000 soignants dont 70% de médecins urgentistes, le reste étant des cadres de santé pour connaitre leurs besoins et leurs attentes.

"Ils voulaient une plateforme web et non une application avec un dashboard compréhensible d’un simple coup d’oeil et ne pas avoir plus de deux clics à faire. Ils ne veulent pas de logiciels car ce n’est pas leur job, ils veulent se concentrer sur les patients." Avec H24Care, la dirigeante a souhaité concevoir une solution facile et rapide pour réorienter les patients. "Il fallait aussi lui donner une traçabilité pour qu’il se sente pris en charge."

Réorienter le patient

H24Care donne à voir aux soignants des urgences l’ensemble des médecins à proximité avec des créneaux disponibles pour recevoir le patient dans les 24 heures. "Quand l’infirmier d’accueil et d’orientation fait son diagnostic avec le médecin urgentiste, il peut proposer au patient une alternative à l’attente aux urgences."

Sur la plateforme, le personnel va choisir un médecin ou une spécialité présente dans le secteur et positionner le patient sur un rendez-vous disponible dans un court délai. Un moteur de recherche les aide aussi à rapidement trouver le médecin pertinent. "En moyenne, ils passent moins d’une minute sur la plateforme." Le patient reçoit quant à lui une confirmation du rendez-vous fixé tandis que le médecin de ville est notifié de la consultation à venir.

L’hôpital de son côté peut suivre, le cas échéant, le parcours du malade et sa bonne prise en charge. "Certains médecins de ville peuvent aussi s’occuper de réaliser des radios ou des points de suture s’ils ont les équipements et le personnel nécessaires." Les maisons de santé et les centres de soin, largement présents dans l’Hexagone, disposent de médecins pouvant répondre à cette mission.

Sortir de la phase de test

Avant d’intégrer un nouveau médecin, H24Care organise une réunion avec le service des urgences afin que chacun exprime ses besoins et possibilités. "Pour que l’hôpital garde aussi des patients, la plateforme peut proposer des créneaux de consultation avec les médecins dans les services qui peuvent donner quelques heures par semaine à ces patients venus des urgences."

En phase de lancement, H24Care a été testée dans un établissement parisien où en quatre mois, 750 patients ont été réorientés. "Aucun n’est retourné aux urgences par la suite." Service des urgences et médecins de ville semblent intéressés et disposés à utiliser l’outil. Une dizaine d’hôpitaux pourrait adopter prochainement la solution qui fait partie des 24 start-up prometteuses en e-santé ayant rejoint la première saison du programme HIIT de la French Tech Grand Paris et du Digital Medical Hub.