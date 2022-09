Halo Rise, Astro, Echo… Les nouveautés produits dévoilées par Amazon

A l'occasion de son événement produit, Amazon a dévoilé quelques nouveautés le 28 septembre 2022. Un nouvel appareil de suivi du sommeil sans contact avec la personne a notamment été dévoilé. Sinon l'entreprise a majoritairement dévoilé le toilettage de certains produits et de nouvelles fonctionnalités pour son robot Astro.



Amazon et la santé

Avec Halo Rise, Amazon poursuit son offensive dans la santé. L'entreprise propose un appareil de suivi du sommeil sans contact. Le Halo Rise utilise un capteur pour détecter les mouvements et les schémas respiratoires de la personne qui dort au plus près de lui. Tous les matins, il est possible d'obtenir un résumé des données avec des conseils sur la façon d'obtenir un sommeil plus réparateur.



Le Halo Rise est également compatible avec Alexa et peut être utilisé comme un réveil. Il est possible de configurer l'appareil pour se réveiller progressivement grâce à une lumière qui imite le lever du soleil. L'appareil sera commercialisé plus tard dans l'année au prix de 140 dollars.

Quelques nouveautés pour Astro

Astro, le robot d'intérieur d'Amazon, a été dévoilé l'année dernière. A l'occasion de sa conférence 2022, Amazon détaille de nouvelles fonctionnalités. Pensé comme un assistant et un patrouilleur, le robot Astro est doté de deux roues et d'un écran : il peut se déplacer de façon autonome et détecter les intrus avec un outil de reconnaissance faciale. Désormais Astro peut également reconnaître les animaux de compagnie



Amazon a présenté une version business de ce robot. Pensé pour les TPE-PME, le robot Astro peut surveiller les sites de ces entreprises. Si des entreprises sont équipées du Virutal Security Guard : lorsque l'alarme se déclenche, Astro enquête de manière autonome et proactive sur ce qui s'est passé. Les agents de sécurité peuvent utiliser les caméras d'Astro pour observer ce qui se passe en temps réel.



Surtout le robot est doté d'une fonctionnalité d'intelligence artificielle qui lui permet d'apprendre ce que sont les objets présents dans une maison à la fois en les regardant et en écoutant une personne le décrire (le but est que le robot sache quelle est la porte de la cuisine, la fenêtre de la chambre, etc.).

Les enceintes Echo Studio et Echo Dot sont toilettées

L'Echo Studio est dotée d'un nouveau processeur audio spatial ce qui permet à l'enceinte de fournir un meilleur son stéréo. Amazon promet une meilleure clarté des mediums et des basses plus profondes à son enceinte haut de gamme. L'enceinte conserve son design, mais un coloris blanc est désormais proposé. L'Echo Studio est commercialisé au prix de 200 euros et le début de la commercialisation sera le mois prochain.



Echo Dot a également été toiletté, même si son design reste globalement le même : un nouvel haut-parleur est inséré dans l'enceinte. Amazon promet des basses plus importantes et des voix plus claires. L'Echo Dot et l'Echo Dot avec une horloge sont disponibles en précommande à 50 et 60 euros. A noté que les Echos Dot sont également dotées d'une fonction de répéteur Wi-Fi eero. Deux versions pour les enfants sont également lancées et mises en vente prochainement pour 60 dollars. Amazon a également dévoilé un nouvel Echo Auto, un objet pensé pour amener Alexa dans l'habitacle de la voiture, qui est plus mince que la version précédente.

Focus sur la sécurité avec les Ring Spotlight Cam Pro et Spotlight Cam Plus

Pas de drone de sécurité ni de robot patrouille cette année pour Amazon. Côté sécurité, l'entreprise a simplement présenté deux nouvelles caméras Ring : Spotlight Cam Pro et Spotlight Cam Plus. Les deux caméras sont dotées d'une technologie de détection de mouvement. Différentes versions seront commercialisées (selon la batterie proposée, le type de rechargement, etc.) pour des prix allant de 200 à 230 euros.



En complément, un bouton d'alarme baptisé Alarm Panic Button peut venir compléter le dispositif. Ce bouton qui peut être posé ou fixé sur un mur est pensé pour les situations d'urgence. Lorsqu'il est déclenché, la sirène Ring Alarm est enclenchée et une alerte envoyée aux utilisateurs en partage. Ce bouton sera commercialisé le mois prochain à 35 euros.

Kindle Scribe, entre tablette et liseuse

Amazon a présenté la Kindle Scribe, une liseuse sur laquelle il est possible de dessiner. L'appareil est composé d'un écran de 10,2 pouces sur lequel il est possible de lire des livres, mais également de prendre des notes pendant la lecture ou tout simplement de créer des listes ou d'autres documents. La Kindle Scribe est commercialisé avec un stylet et se présente comme étant plus qu'une "simple" liseuse. Elle est disponible en précommande au prix de 370 euros.



Enfin, Amazon a dévoilé une nouvelle boxe TV (Fire TV Cube) qui supporte les vidéos en 4K HDR, le Dolby Vision et le Dolby Atmos ; une télécommande qui fonctionne avec Alexa, la Alexa Voice Remot Pro ; un nouveau téléviseur Fire Omni QLED Series.