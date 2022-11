Google Hangouts est enfin définitivement remplacé par Google Chat

Chat, Hangouts, Hangouts Chat, Meet, Chat… Après avoir complexifié son offre de services de messageries et de vidéoconférence, Google cherche à la simplifier. Hangouts, le service de messagerie et d'appels vocaux et vidéo proposé dans Gmail n'est plus accessible sur le web depuis le 1er novembre 2022. Les utilisateurs sont redirigés vers Google Chat.

La fin de la marque Hangouts

Il n'était plus possible d'accéder aux applications mobiles Hangouts depuis juillet dernier. Cette dernière a toutefois rencontré un certain succès puisqu'elle a été téléchargée 5 milliards de fois sur Google Play Store, rapportait le site Android Police en 2021. L'extension Hangouts pour Chrome n'était également plus accessible depuis plusieurs mois. Google recommande aux utilisateurs Hangouts de télécharger leurs données via Google Takeout. Ils ont jusqu'au 1er janvier 2023 pour le faire.



Hangouts a commencé comme une fonctionnalité sur Google+ avant de devenir une application en 2013. Google en a fait le remplaçant de Google Chat, fonctionnalité lancée au sein de Gmail, puis a sorti Hangouts Chat début 2018 pour concurrencer Slack sur le créneau de la messagerie professionnelle. L'outil de collaboration en entreprise a été décliné en deux versions : Hangouts Meet pour les visioconférences et Hangouts Chat pour l'écrit. A noter que Hangouts Meet a été remplacé par Google Meet en 2020. De son côté, Hangouts Chat a été renommé Google Chat.



Google Chat est désormais l'application par défaut sur Google Workspace. Elle propose plus d'outils et de fonctionnalités pour le travail en équipe. Il est notamment possible d'envoyer des fichiers gifs et de mentionner quelqu'un avec son nom dans un groupe. Le service est plus proche des autres solutions de communication proposées en entreprises, comme Slack et Teams.