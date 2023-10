HarfangLab, Milla Group, Orus… Les levées de fonds de la French Tech cette semaine

HarfangLab a levé 19 M€

Sécurité & Cybersécurité

Editeur d’un logiciel de cybersécurité contre les attaques sur ordinateurs et serveurs.

Investisseurs : Crédit Mutuel Innovation, MassMutual Ventures, Elaia Partners



Milla Group a levé 15 M€

Transport

Concepteur de navettes de transport autonomes et électriques.

Investisseurs : Bpifrance, Celad, business angels



Orus a levé 11 M€

Finance, Assurance

Plateforme d’assurance en ligne pour les TPE et PME.

Investisseurs : Notion Capital, VR Ventures, FRST Capital, Partech, Portage Ventures



Tilak Healthcare a levé 10 M€

Beauté, Santé

Solution de suivi de l’acuité visuelle grâce à un jeu vidéo mobile.

Investisseurs : Elaia Partners, Cap Horn, Théa, Adelie, iBionext, Swen Capital Partners, business angels



MiTrust a levé 5 M€

Applications et technologies d’entreprise

Développeur d’une solution en ligne de partage des données personnelles.

Investisseurs : Open CNP, business angels



Klara a levé 4,5 M€

RH, Education

Editeur d’une solution RH de suivi de compétences des salariés.

Investisseurs : Ankaa Ventures, Side Capital, business angels



Kestra a levé 3 M€

Applications et technologies d’entreprise

Plateforme d’orchestration de données open-source.

Investisseurs : ISAI, Axeleo Capital, business angels



Losanje a levé 2,4 M€

Mode, Luxe

Marque de vêtements conçus à partir de textile de seconde main et invendus.

Investisseurs : UI Investissement, Crédit Agricole Mutuel Centre Loire, Ademe, Bpifrance



Comptastar a levé 2 M€

Administratif, Légal, Comptabilité

Plateforme d’expertise comptable en ligne pour les particuliers.

Investisseurs : Bpifrance, Crédit Agricole



Anotherway a levé 1,2 M€

Économie sociale et solidaire, Développement durable

Plateforme de ventes de produits ménagers éco-responsables.

Investisseurs : A Plus Finance, Banque Populaire Méditerranée



Hectarea a levé 500 000€

Restauration & Agro-alimentaire

Plateforme d’investissement dans le foncier agricole.

Investisseurs : business angels







Ce relevé concerne uniquement les augmentations de capital et n'inclut pas les subventions ou les prêts dans les sommes levées par les start-up.