L’hébergement de votre site via Wordpress

QU’EST-CE QUE L’HEBERGEMENT DE SITE WORDPRESS ?



L'hébergement web fait partie des éléments fondamentaux d’Internet. Il est impératif pour tout propriétaire de site de recourir à une solution d’hébergement pour pouvoir publier du contenu sur le web.

Pour que l'hébergement web fonctionne, le créateur du site internet a l’obligation d’enregistrer un nom de domaine et d’ajouter des contenus sur le serveur de l’hébergeur. Ensuite, le DNS (système de nom de domaine) établit la liaison entre le serveur et le nom de domaine. Dans ce contexte, des serveurs de noms déterminent l’adresse IP sous laquelle un domaine en particulier peut être trouvé sur Internet. Donc, si un internaute consulte une URL, le nom de domaine est conclu en adresse IP qui est par la suite recherchée sur Internet. En cas de succès, le site est affiché parmi les résultats de recherche.

Concernant l'hébergement WordPress, il est possible de faire l’amalgame entre les termes unité de stockage et serveur. Effectivement, le serveur désigne une unité informatique comprenant un système qui héberge les unités de stockage. On y accède en utilisant une adresse IP rattachée à l’URL du site.



QUEL HÉBERGEMENT CHOISIR POUR MON SITE WORDPRESS ?



Il existe beaucoup de solutions d'hébergement pour un site sous Wordpress. Leurs différences sont généralement influencées par leur prix et leur efficacité pour rendre votre site plus performant. Afin de vous permettre de trouver l’option qui correspond au mieux à vos besoins, voici leurs avantages et inconvénients respectifs.



Hébergement mutualisé

Ce type d'hébergement est recommandé aux débutants qui recherchent une solution moins coûteuse. Il consiste à utiliser un serveur par plusieurs propriétaires de site internet, ce qui le rend peu onéreux. Cependant, vous n’aurez pas accès au contrôle du serveur. La bande passante est également limitée, même si vous utilisez un forfait illimité.



Hébergement dédié

L’hébergement web dédié vous permet d’avoir un serveur exclusif pour votre site seulement. Cette solution propose plusieurs avantages comme les espaces de stockage évolutifs, la personnalisation de l’installation, le renforcement de la sécurité, etc. Cependant, un serveur dédié est plus coûteux et nécessite parfois une équipe spécialisée pour la maintenance.



Le serveur Cloud

L’hébergement cloud vous offre plus de liberté par rapport à d’autres solutions. Vous avez accès à tous les paramètres du serveur cloud afin de le configurer selon vos besoins. Cependant, cette offre d’hébergement est généralement assez chère. L’’hébergement cloud est aussi difficile à prendre en main et requiert des compétences techniques assez avancées.



L'hébergement gratuit

Il est possible de publier du contenu sur son site web sans avoir à payer un hébergement. Cela s’avère une bonne solution pour tester gratuitement le service d’un prestataire. Cependant, l'hébergement gratuit n’est pas recommandé aux utilisateurs qui veulent bénéficier d’une grande capacité de stockage par exemple. En effet, les offres d’hébergement gratuites sont très limitées et peuvent polluer votre site internet par des publicités intempestives.



COMMENT TROUVER LE MEILLEUR HÉBERGEUR ?



Le choix d'hébergeur aura des conséquences considérables sur la qualité générale de votre site. Le prestataire que vous choisissez sera donc le responsable de la rapidité de votre site, de sa capacité de stockage, de sa sécurité, etc.

Afin de faciliter le choix de prestataire, essayez de répondre à certaines questions, comme :

• Qui va prendre en charge la maintenance de mon site Wordpress ?

• Quels sont mes besoins en matière de performance ou de montée en charge ?

La réponse à ces questions vous aidera à choisir l’hébergeur qui répond parfaitement à vos besoins. Utilisez également ces questions pour comparer les différentes offres proposées par chaque prestataire.

En un mot, héberger un site Wordpress n’est pas toujours évident. Vous devez prendre beaucoup de décisions concernant le choix d'offres d’hébergement et d’hébergeur. Pour faciliter le processus, vous devez faire le choix en vous basant sur vos besoins réels en qualité d'hébergement.



Contenu proposé par GANDI