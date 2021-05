Hello Bank!, la banque en ligne de BNB Paribas, lance une offre pour les autoentrepreneurs

Avec sa nouvelle offre Hello Business, Hello Bank! se tourne vers les autoentrepreneurs. La banque en ligne, qui est adossée au groupe BNB Paribas, a annoncé ce mercredi 5 mai 2021 déployer cette nouvelle offre qui sera accessible dès jeudi uniquement sur application. Une approche "mobile first" qui sera complétée d'ici le début de l'été par la mise en place d'un site web.



Une accélération des opérations en ligne

"Il a semblé naturel d'adresser ce nouveau marché en complément de notre offre actuelle", relate Caroline Lehericey, directrice France de Hello bank!, auprès de L'Usine Digitale. Si l'année 2020 a été particulière et a créé beaucoup d'incertitudes, tous les usages numériques se sont renforcés. Hello Bank! constate "une accélération dans l'ensemble des opérations en ligne, des paiements sur internet et des paiements sans contact, explique Caroline Lehericey. Hello Bank! est parfaitement positionné sur ces usages qu'on retrouve également dans le monde du travail".



Sur le monde du travail, Hello Bank! a décidé d'adresser plus spécifiquement les indépendants car la dynamique est très forte sur cette catégorie. Parmi les créations d'entreprises en 2020, les ¾ sont le fait d'indépendants, selon les chiffres de l'Insee cité par la banque en ligne. "Ce marché est en croissance, ajoute Caroline Lehericey. Cela fait trois ans que l'ordre de progression est d'environ 30% par an". Hello Business veut proposer l'offre la plus complète possible au prix de 10,90 euros HT par mois. La banque en ligne s'adresse à la fois aux artisans, aux commerçants, aux professions libérales, aux freelances et aux personnes cumulant plusieurs activités.



Assurance santé et assistant juridique

L'offre Hello Business comprend la création d'un compte professionnel avec un IBAN français. Comme pour les particuliers, il est possible de visualiser en temps réel les mouvements sur le compte et son solde. Les virements, instantané ou classique, sont inclus de façon illimitée. La carte bancaire associée à ce compte (à débit immédiat ou différé) pourra être utilisée de façon gratuite pour des paiements et retraits dans le monde entier. Le transfert de devises sans frais et au taux de change en temps réel est aussi garanti.



Hello Business propose également une assurance voyage, une assurance pour la location de véhicule, une assurance santé qui permet une indemnité en cas d'hospitalisation et une assistance juridique en cas de litige. Une facilité de caisse de 1 500 euros est aussi proposée. Hello Business comprend également un service client dédié pour les professionnels disponible 6j/7 pour répondre et accompagner les clients. Au lancement, du service il sera uniquement disponible via l'application.



A venir : terminal de paiement et offre de crédit

Pour le volet encaissement, trois solutions sont possibles. Par chèque en le scannant directement dans l'application ou en déposant dans les automates BNB Paribas. Par espèces en les adressant dans les automates BNB Paribas. Pour les encaissements par carte, Hello Bank! s'est adossé à la start-up Lyf sur laquelle il faut s'enregistrer pour accéder à cette fonctionnalité disponible dans le téléphone. De même, la banque en ligne s'est rapprochée de OneUp pour proposer un service de devis et facture. "Lyf et One up travaillent déjà avec BNB Paribas", glisse à ce sujet Caroline Lehericey.



La banque en ligne souhaite proposer un terminal de paiement de type SumUp mais en marque Hello Bank! d'ici la fin de l'année. Des précisions quant à cette offre seront données au moment de son lancement. De même, des crédits professionnels seront proposés d'ici la fin de l'année. A plus long terme, Hello Bank! étudie aussi la question de proposer une offre pour les personnes morales.



Hello Bank! vise le million d'utilisateurs

Quant aux ambitions de la banque en ligne pour Hello Business, aucun chiffre n'est donné. De façon globale, "Hello Bank! ambitionne de franchir le cap du million de clients et poursuit sa trajectoire pour viser la rentabilité", clame Caroline Lehericey. Fin 2020, Hello Bank! comptait 630 000 clients en France, soit une croissance de 17% par rapport à la fin de l'année 2019. La banque en ligne, qui est aussi présente en Allemagne, en Belgique et en Autriche comptabilise 3 millions de clients en Europe.



"De nouvelles offres seront proposées d'ici le début de l'été pour que les clients d'Hello Bank! puissent équiper leurs enfants d'un compte et d'une carte sur un usage très simplifié", ajoute Caroline Lehericey. Un moyen pour la banque en ligne d'attirer de nouveaux clients ou de fidéliser de futurs clients.