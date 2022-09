HelloSafe lève 3,2 millions d’euros pour sa plateforme de comparaison de produits financiers

Assurances, placements, crédits, épargne, transfert d’argent… HelloSafe propose une expérience de comparaison des produits financiers en ligne avec une plateforme internationale disponible dans dix pays mais développée en particulier au Canada, au Mexique, au Brésil, en Suisse et en Belgique avec quatre langues disponibles.



Une levée de fonds pour s'internationaliser

Installée entre Paris et Marseille, la start-up créée en 2021 et tournée vers les particuliers compte déjà cinq millions d’utilisateurs. "Notre plateforme s’adresse à ceux qui voudraient comparer les produits financiers en toute transparence dans un marché opaque et complexe", précise Oleksiy Lysogub, co-fondateur et CTO de HelloSafe.



En cette rentrée, l’entreprise réalise sa première levée de fonds en réunissant 3,2 millions d’euros auprès des fonds d’investissement OneRagtime et Kima Ventures. "Avec cette levée, nous voulons concentrer nos énergies sur d’autres plateformes avec l’ambition d’être présent dans 50 pays d’ici fin 2024." Pour y parvenir, l’entreprise de 30 salariés dont 7 développeurs prévoit de recruter une vingtaine de collaborateurs d’ici 2023, sur les cinq continents.

La technologie au service du développement

La plateforme affiche actuellement un trafic supérieur à un million de personnes chaque mois et vise un trafic de neuf millions d’ici fin 2022 avant de doubler ce chiffre en 2023 sur l’ensemble des plateformes. "Selon le profil de la personne et de sa recherche, nous allons lui fournir l’analyse la plus pertinente mais aussi lui proposer d’autres produits annexes de manière intelligente."



Ce trafic qualifié génère un lead, un prospect, pour les 200 partenaires de la plateforme ; assurances, banques, courtiers… "On pense générer 80 000 leads d’ici fin 2022 et 200 000 fin 2023." Avec ses outils d’analyse prédictive et le machine learning, HelloSafe travaille également sur la scalabilité de son modèle pour répondre à ses ambitions internationales.