Henri Trip lance un logiciel permettant aux sites culturels de créer leur application de visite

La start-up toulousaine Henri Trip (baptisée ainsi en référence au peintre tarnais Henri de Toulouse-Lautrec), qui développe jusqu’ici un moteur de recherche dédié aux sites touristiques, souhaite mettre davantage l’accent sur le BtoB. Elle va proposer, à partir du 5 mai 2023, un logiciel sur lequel les prestataires d’activités et sites culturels pourront se développer une application mobile pour enrichir leurs visites.

Pour commercialiser cette nouvelle offre, l’entreprise est en train de lever ses premiers fonds et a pour l’heure récolté 200 000 euros auprès de plusieurs business angels. Elle emploie seize personnes entre son siège à Toulouse et ses bureaux à Paris situés au sein de l’incubateur HEC de Station F. La start-up a enregistré 83 000 euros de chiffre d’affaires l’année dernière. Elle vise 350 000 euros cette année et espère atteindre la rentabilité en 2024.

Un moteur de recherche axé sur les sites sous-estimés

Henri Trip est né en 2020. Historiquement, elle propose une plateforme en ligne qui permet de trouver, voire parfois de réserver, des activités culturelles et de loisir : châteaux, parcs d’attraction, musées, salles d’exposition, monuments, etc. L’application en recense 100 000, en France majoritairement, et a souhaité se spécialiser sur les lieux atypiques ou méconnus.

"On référence les gros sites touristiques, mais on se veut surtout des révélateurs de patrimoines sous-estimés. De nombreuses pépites disparaissent faute de site internet ou parce qu’ils sont mal référencés. Notre travail principal depuis la création d’Henri Trip a été de les dénicher pour les mettre en avant", se targue Gregory Muratorio, l’un des deux co-fondateurs et CEO de la start-up.

800 propositions de roadtrips

En fonction des dates prévues et du lieu de son voyage, l’utilisateur peut également accéder à des propositions de parcours comprenant plusieurs sites touristiques, conçus par l’entreprise, par des ambassadeurs envoyés par elle, ou par d’autres utilisateurs. 800 sont actuellement disponibles sur la plateforme.

Les utilisateurs ne paient que s’ils veulent télécharger des carnets de voyage plus complets intégrant des anecdotes et recommandations précises, avec des conseils du type "A Venise, ne pas prendre la gondole ici mais plutôt celle qui est un peu cachée là car elle propose 45 minutes de balade au lieu de 30 pour le même prix".

Henri Trip Pro pour créer et gérer son application mobile de visite

Les revenus d’Henri Trip provenaient jusqu’ici principalement des prestataires, qui payaient pour être référencés. Mais l’offre BtoB va très bientôt (début mai) être étoffée. La start-up a conçu un logiciel SaaS appelé Henri Trip Pro, qui permet aux sites culturels et de loisirs de se créer facilement une application mobile pour enrichir leurs visites. Ils pourront y intégrer du contenu audio, remplaçant ainsi les traditionnels boitiers audioguide proposés par certains sites touristiques, mais aussi des vidéos, des photos ou encore des quizz.

"L’avantage c’est qu’ils gardent la main sur leur application et peuvent donc l’actualiser eux-mêmes à tout moment : ajouter du modifier dy contenu, le remplacer lorsque le thème de l’exposition change par exemple.", explique le CEO.

Entre 20 et 120 euros par mois pour rester accessible aux petits acteurs

Les professionnels du tourisme paieront un abonnement mensuel pour l’accès au logiciel compris entre 20 et 120 euros par mois. "On a créé ce modèle pour qu’il soit accessible aux plus petits acteurs, les gros ont souvent les moyens de payer 100 000 euros ou plus pour une application", tient à ajouter Gregory Muratorio.

Les prestataires verseront également un euro de commission à Henri Trip sur les trois euros qu'ils feront en moyenne payer aux visiteurs, à chaque fois que l’application de visite sera activée par un utilisateur.

Cap sur le marché espagnol fin 2024

A présent au point, reste à commercialiser cette nouvelle offre. Pour ce faire, la start-up a déjà levé 200 000 euros auprès de business angels spécialisés dans la tech ou passionnés par le tourisme. "On la laisse ouverte pour l’heure pour tenter de faire grimper cette somme et on révèlera les noms des investisseurs une fois la levée clôturée", précise le CEO.

Il explique par ailleurs que si l’entreprise reste focus sur la France pour l’heure, elle va commencer à s’internationaliser fin 2024 grâce à un partenariat actuellement en cours de discussion avec Amadeus, leader dans la mise à disposition d’outils digitaux pour les professionnels du tourisme. "Ce dernier devrait nous accompagner dans notre développement en Europe avec une priorité mise sur l’Espagne, deuxième destination touristique européenne après la France", ajoute-t-il.