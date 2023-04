HighCo diversifie les canaux numériques pour les offres promotionnelles des retailers

Entre 2019 et 2021, HighCo avait adressé aux clients de ses clients (distribution généraliste et spécialisée, marques…) entre 700 000 et 880 millions de SMS intégrant des bons de réduction à utiliser sur différents canaux de ventes physiques ou digitales. En 2022, elle en a envoyé 1,27 milliard, une explosion due autant aux changements de comportement des consommateurs qu’à la hausse des prix qui les pousse à saisir toutes les opportunités de réduire l’addition en caisse.



"95% des messages sont ouverts" assure Thibault Lecerf, directeur général de HighCo Venturi, le "start-up studio" du groupe, chargé de faire émerger des innovations. Même le coupon sous forme papier sur lequel la société d’Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône) est le leader français, a continué de progresser avec une augmentation de 2% des volumes traités l’an dernier, signe de cette quête acharnée à la promotion.

Le m-commerce, futur du démarchage

HighCo tire aujourd’hui 67% de sa marge brute (77,16 millions d’euros pour 500 collaborateurs) de ses activités digitales, en hausse de 1% en 2022. Le seul "m-commerce" croît de 12,2%. Pour Didier Chabassieu, président du directoire, cette mutation va encore s’accentuer avec la suppression annoncée du prospectus papier.



"Le prospectus est un outil de masse qui ne pourra être remplacé à terme que par une multitude de solutions complémentaires, indique-t-il. Le 'push SMS' fonctionne très bien, il est coûteux mais moins que le prospectus papier, et reste moins compliqué à mettre en œuvre à grande échelle que le coupon mobile universel à valider en caisse. D’où la bataille que se livrent les enseignes sur le téléchargement et l’adoption par leurs clients de leurs propres applications pour récupérer leurs données et mieux cibler leurs offres."

Plateforme de mutualisation du pilotage des promotions

HighCo a ainsi contribué aux applications "CasinoMax" pour tout le réseau de magasins ainsi qu’au déploiement de ses bornes digitales. Franprix lui a fait également confiance. Deux enseignes de grandes surfaces alimentaires (leur identité reste confidentielle) lui auraient également attribué la mise en place de leurs coupons mobiles et une troisième va tester le dispositif. Mais en 2023, HighCo compte beaucoup sur les perspectives de la plateforme digitale lancée fin 2022 par sa start-up d’édition de logiciels SaaS HighCo Merely qu’il qualifie de "1er hub promotionnel multicanal du marché".



A travers cet outil, les "retailers" peuvent piloter l’ensemble de leurs supports promotionnels (prospectus, e-commerce, mobile, mail…) pour créer et industrialiser leurs processus d’offres dans leur système d’information, posséder une vitrine unifiée du plan d’actions commerciales en temps réel, automatiser et personnaliser les rapports de suivi des opérations ou collecter et diffuser de la donnée constamment enrichie aux partenaires.



Déterminé à anticiper les besoins susceptibles d’impacter encore ses métiers et ceux de ses clients, HighCo teste les potentialités du métavers avec une agence HighCo Metaland sur la plateforme Decentraland pour y proposer une 1ere expérience du Web3, ou de ChatGPT et des IA génératives pour cerner les contours du commerce de demain.