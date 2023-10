Hivebrite, Chargepoly, Wheere… Les levées de fonds de la French Tech cette semaine

Hivebrite a levé 35 M€

RH, Education

Editeur d’une plateforme de gestion de communautés en ligne.

Investisseurs : Quadrille Capital, Insight Partners, business angels



Chargepoly a levé 15 M€

Energie

Développeur d’une solution de recharge électrique ultra rapide.

Investisseurs : Fidève Groupe, Voltalia



Wheere a levé 11 M€

Applications et technologies d’entreprise

Développeur d’une solution de géolocalisation en intérieur comme en extérieur.

Investisseurs : Blast Club, Solifaro Innovation, business angels

eCAP PARTNER était conseil sur cette transaction



Mon Petit Placement a levé 6,5 M€

Finance, Assurance

Plateforme d’investissement pour les particuliers.

Investisseurs : La France Mutualiste, Insurtech Capital, Bpifrance, HUB612 Participations



Inicio a levé 1,5 M€

Energie

Développeur d’une solution permettant aux développeurs solaires de trouver des terrains.

Investisseurs : ISAI, Kima Ventures, business angels



Invyo a levé 1,4 M€

Applications et technologies d’entreprise

Editeur d’une plateforme d’analyse de données.

Investisseurs : Accurafy 4, Mandalone Partners, Inovexus Ventures



Fentech a levé 1,2 M€

Applications et technologies d’entreprise

Editeur d’une solution d’automatisation des prévisions de ventes par l’IA.

Investisseurs : Elaia Partners, business angels



GoSense a levé 1 M€

Services à la personne

Développeur d’une technologie d’augmentation sensorielle au service des déficients visuels.

Investisseurs : Lita.co, Phitrust, Ophtabus



Le Crayon a levé 1 M€

Industrie du culturel, image et média

Media de débats en ligne.

Investisseurs : business angels



Waro a levé 550 000€

Économie sociale et solidaire, Développement durable

Plateforme de mesure de l’impact environnemental pour les entreprises du textile et de l’ameublement.

Investisseurs : business angels



Remma a levé 500 000€

Beauté, Santé

Marketplace d’appareil médicaux de seconde main.

Investisseurs : Le Club Start Up, business angels



Clear Channel a levé un montant non communiqué

Marketing & Communication

Service de publicité en extérieur (DOOH).

Investisseur : Equinoxe Industries





Ce relevé concerne uniquement les augmentations de capital et n'inclut pas les subventions ou les prêts dans les sommes levées par les start-up.