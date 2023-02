HMD Global, qui commercialise les smartphones de marque Nokia, dit vouloir produire en Europe

L’héritier des téléphones Nokia veut produire en Europe. HMD Global, fabricant finlandais de téléphones qui a obtenu les droits de licence de la marque Nokia fin 2016, répond en cela à une "demande croissante des clients", plus soucieux de la sécurité et de l’environnement, selon lui. "Nous avons déjà nos centres de données en Europe - plus précisément, nous avons nos centres de données en Finlande, pour assurer la sécurité de nos appareils", a souligné Lars Silberbauer, directeur marketing de HMD Global.

La majorité de la production restera en Asie

Ce qui ne signifie pas que l’entreprise, dont la production est concentrée en Chine et en Inde, ne produira que sur le sol européen à l'avenir. "Nous ne retirons notre production d’aucun site, a en effet déclaré Lars Silberbauer. Nous voyons cela comme une opportunité de croissance pour le marché européen."

Lars Silberbauer promet au média américain TechCrunch que l’établissement d’une partie de la production en Europe se fera "étape par étape". "Ainsi, dans un premier temps, notre partenaire actuel en Chine collectera les matériaux et assurera la sécurité, avant de les expédier à nos partenaires de fabrication dans l'UE. Et à partir de là, le partenaire en Europe terminera l'assemblage, calibrera et testera les appareils, testera le matériel, et testera spécifiquement le logiciel pour la sécurité."

L’entreprise possédant de nombreux clients en Asie, "cela n’aurait aucun sens de fabriquer tous nos téléphones en Europe, avance-t-il encore. Il est préférable de maintenir la production dans les régions où se trouvent les consommateurs pour s'assurer qu'elle soit écologiquement durable."

Deux nouveaux smartphones en préparation

La production européenne se concentrera en premier lieu sur un smartphone 5G destiné aux "industries soucieuses de la sécurité", en tant que produit B2B. La fabrication et l’expédition de l’appareil devraient commencer dès le troisième trimestre 2023. Un nouvel appareil à destination des consommateurs devrait par ailleurs être élaboré en Europe. Avançant des raisons de sécurité, le fabricant n’a pas dévoilé où ces appareils seraient produits, même si la Finlande apparaît comme l’option la plus probable.

HMD Global avait été fondé à l’époque pour récupérer les droits exclusifs d'exploitation de la marque Nokia. Débutant sur les "feature phones", il a depuis réussi à repositionner cette dernière sur des smartphones allant de l’entrée au haut de gamme, tournant sur un système d’exploitation Android et non plus Windows Phone comme du temps de Microsoft.

En 2020, HMD Global avait levé 230 millions de dollars auprès de Google, Qualcomm et Nokia lui-même, en vue de conquérir les marchés indiens, brésiliens et africains. Il est également un fournisseur de services mobiles, activité jugée plus rentable. L’entreprise propose ainsi HMD Connect, une offre d'itinérances des données, et a racheté en 2020 Valona Labs pour se développer sur la cybersécurité.