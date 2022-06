Hokodo, fintech du BNPL B2B, lève 37 millions d'euros

Le marché du BNPL (buy now pay later) B2B confirme son attractivité pour les investisseurs. La fintech britannique Hokodo annonce ce jeudi 23 juin une levée de fonds de 37 millions d'euros en série B, menée par le son investisseur historique Notion Capital. Korelya Capital, Opera Tech Ventures, Mundi Ventures, Anthemis et Mosaic Ventures y ont également participé. Ce tour de table intervient un an après une série A de 10 millions d'euros.



50 créations de postes à paris

Hokodo, fondée en 2018, est implantée en France depuis 2019, où elle compte créer 50 postes dans les 12 prochains mois et ainsi tripler ses effectifs dans l'Hexagone. Sa solution permet aux professionnels de régler leurs achats de manière différée, les vendeurs, eux, étant payés d'avance. La start-up est partenaire de plateformes d'e-commerce telles que Shopify et Magento, de MangoPay, et de Mirakl.



La société emploie actuellement 85 personnes réparties entre Paris et Londres. Elle couvre six marchés européens et compte utiliser sa levée de fonds pour continuer de se déployer sur le continent. Elle s'en servira également pour développer de nouveaux produits, notamment pour les achats en point de vente.

fondée par des spécialistes du risque de crédit

Ses clients se trouvent dans les secteurs de la construction, l'ameublement, l'habillement, les produits électroniques, l'automobile, les fournitures industrielles, l’alimentaire, l'emballage et l'horticulture. La solution leur permet de payer à 14, 30, 60 ou 90 jours sans frais. En cas de retard de paiement, Hokodo se charge du recouvrement.



La startup a été co-fondée par Louis Carbonnier (fondateur de la Digital Agency de l'assureur crédit Euler Hermes), Richard Thornton (ex- Aspen Insurance), et Sami Ben Hatit (ex-Euler Hermes).