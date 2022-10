Homa lève 100 millions de dollars pour ses outils de création de jeux mobiles

La pépite française des jeux vidéo sur mobile Homa lève 100 millions de dollars. Une levée de fonds en série B menée auprès de Quadrille Capital et Headline, avec la participation de Northzone, Fabric Ventures, Large Venture (Bpifrance), Eurazeo et Singular. Cette série B est réalisée un an après ses précédentes levées de 15 et 50 millions de dollars portant le total des fonds levés depuis sa création à 165 millions de dollars.



Des outils de création de jeux mobiles

Homa met à disposition des créateurs de jeux mobiles une solution technologique complète pour optimiser le cycle de développement. L'objectif étant qu'ils puissent être compétitifs face aux grands studios, de la production à la publication. Concrètement les développeurs peuvent : générer des idées de jeux, concevoir leurs prototypes, publier les jeux, acquérir des utilisateurs, monétiser les jeux et optimiser leur croissance via cette même plateforme.



Homa promet un développement du jeu en quelques semaines au lieu de quelques mois. Les outils d'analyse de données, regroupés sur le Homa Lab, favorisent les chances de succès du jeu (analyse des tendances, analyse de données et d'A/B testing, etc.). "Les technologies offertes par Homa aident les studios de toutes tailles à exploiter tout leur potentiel, en leur permettent de commencer à travailler sur les bonnes idées, en accélérant la vitesse de production, en prenant de meilleurs décisions grâce à la data et en distribuant leurs applications à des millions de personnes à travers le monde", résume Daniel Nathan, cofondateur et CEO.

Lorgne sur le Web3

La start-up a été fondée en 2018 par Daniel Nathan et Olivier Le Bas. Depuis ce sont plus de 80 jeux ont été publiés par Homa qui assure que ces jeux ont été installés plus d'un milliard de fois. Par exemple, Merge Master, qui été lancé en janvier 2022, est devenu le jeu le plus téléchargé au monde sur mobile.



Homa emploie 160 personnes et prévoit de recruter de nouveaux talents internationaux pour continuer à se développer, mais ne précise pas le nombre. La jeune pousse explique vouloir poursuivre le développement de nouvelles technologies dans son Homa Labs. Cet apport financier va également l'aider à nouer de nouveaux partenariats et des acquisitions stratégiques.



La jeune pousse entend par exemple se lancer dans le web3 qui permet de "repenser la façon dont les créateurs apportent de la valeur aux joueurs." Avec le web3, la start-up aimerait construire un univers de jeux interconnectés afin de permettre aux joueurs de détenir un personnage qui puissent aller dans différents environnements. Une nouveauté qui permettrait de monétiser davantage encore les différents jeux proposés par Homa.