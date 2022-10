Homa, Shiro Games, Tehtris… Les levées de fonds de la French Tech cette semaine

Homa a levé 100 M€

Secteur : Jeux vidéo

Plateforme pour développeurs de jeux vidéo mobiles.

Investisseurs : Quadrille Capital, Headline, Northzone, Fabric Ventures, Bpifrance



Shiro Games a levé 48 M€

Secteur : Jeux vidéo

Studio de jeux vidéo.

Investisseur : Cathay Capital



Tehtris a levé 44 M€

Secteur : Sécurité & Cybersécurité

Neutralisation automatique de cybermenaces.

Investisseurs : Jolt Capital, Tikehau Ace Capital, CNP Assurances, Nouvelle-Aquitaine Co-Investissement, business angels



Willing a levé 15 M€

Secteur : Entreprise de Services du Numérique

Cabinet de conseil dans la transformation des entreprises.

Investisseurs : Activa Capital, Re-Sources Capital



MeiliSearch a levé 15 M€

Secteur : Applications et technologies d’entreprise

Moteur de recherche.

Investisseurs : Felicis Ventures, CRV, LocalGlobe, Mango Capital, Seedcamp, business angels



Oé a levé 15 M€

Secteur : Restauration & Agro-alimentaire

Vins biologiques sans pesticides.

Investisseurs : VitiRev Innovation



Citalid a levé 8 M€

Secteur : Sécurité & Cybersécurité

Plateforme logicielle de simulation du risque cyber.

Investisseurs : Seventure Partners, Relyens, Albingia, Fiblac, Axeleo Capital, BNP Paribas Développement



Poiscaille a levé 8 M€

Secteur : Restauration & Agro-alimentaire

Produits de la mer en circuit court.

Investisseurs : Arkea Capital, IDIA Capital Investissement, Quadia, NCI



The Oasis House a levé 7 M€

Secteur : Immobilier, Construction

Maisons de campagne pour séminaires d’équipes.

Investisseur : Otium Capital



TakeTurns a levé 3 M€

Secteur : Applications et technologies d’entreprise

Logiciel SaaS de collaboration avec des parties externes sur des documents.

Investisseur : Elaia



Baouw a levé 2 M€

Secteur : Sport

Nutrition sportive premium.

Investisseurs : Seventure Partners, Crédit Agricole Alpes Développement, business angels



Picsell.ia a levé 2 M€

Secteur : Applications et technologies d’entreprise

Plateforme de création, partage et test de modèles de Deep Learning pour la Computer Vision.

Investisseurs : Axeleo Capital, Acequia Capital, business angels



Nabu a levé 2 M€

Secteur : Administratif, Légal, Comptabilité

Traitement des documents liés au transport de marchandises.

Investisseurs : Maersk Growth, Techstars, Team Ignite Ventures, Bpifrance



Tulip a levé 1 M€

Secteur : Finance, Assurance

Assurance des professionnels de la location de matériels et d’équipements.

Investisseurs : Side Angel, Bpifrance, WILCO



Lola Health a levé 800,000€

Secteur : Finance, Assurance

Couverture de santé en entreprise.

Investisseurs: Bpifrance Digital Venture, Plug and Play Tech Center, business angels



Nabook a levé 600,000€

Secteur : Industrie du culturel, image et média

Plateforme de lecture pour les 7-14 ans.

Investisseurs : Loyal VC, business angels





Ce relevé concerne uniquement le capital risque et n'inclut pas les subventions ou les prêts dans les sommes levées par les start-up.