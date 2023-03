Honda dévoile une version plus performante de son robot porteur de charges lourdes

Honda a dévoilé, lundi 6 mars, la troisième version de son véhicule de travail autonome tout terrain, conçu pour transporter des marchandises sur les chantiers. Il peut supporter des charges plus lourdes sur une distance plus longue et avec une meilleure autonomie. Le constructeur japonais cherche désormais des entreprises du secteur de la construction pour le tester sur le terrain.

Capacité de charge et autonomie plus élevées

Cet "Autonomous Work Vehicle" (AWV) est conçu pour transporter des matériaux de construction, de l’eau et autres équipements. Il peut fonctionner de manière autonome ou être guidé par télécommande grâce à une série de capteurs GPS pour la localisation, et dispose de capteurs radar et Lidar pour la détection des obstacles.

Par rapport au modèle précédent, le plateau de la version 3.0 du robot de travail de Honda est plus grand. Il permet de transporter deux palettes à la fois et dispose d'une capacité de charge plus importante (environ 900 kilos).

Par ailleurs, la vitesse de conduite autonome du véhicule est plus élevée (jusqu'à environ 16 km/h), tout comme l’autonomie de la batterie, qui peut tenir jusqu'à 10 heures et pendant environ 45 km. Les fonctionnalités d'évitement ont été améliorées et le plateau a été abaissé pour faciliter le chargement.

D’autre part, grâce à l’utilisation des capteurs radar et Lidar, la navigation dans les endroits où le service de navigation par satellite est faible ou indisponible a été améliorée.

Trouver des entreprises prêtes à le tester en conditions

L’AWV avait été présenté pour la première fois au salon CES de 2018 comme un concept permettant d’améliorer l’efficacité de la main-d'œuvre et d’éviter le transport de charges lourdes aux ouvriers, offrant aux clients des gains de productivité et davantage de sécurité sur leurs chantiers, et leur permettant de faire face au défi de la pénurie de personnel dans le secteur du bâtiment.

En 2021, la deuxième génération du Honda AWV a été testée avec succès sur un site de construction de panneaux solaires américain en partenariat avec la société d'ingénierie Black & Veatch. C’est cette expérimentation qui a permis au constructeur japonais de concevoir la troisième génération.

Honda a déclaré que celle-ci était fin prête à passer à l’étape des tests en conditions réelles. Le modèle sera présenté au salon professionnel de l’industrie de la construction Conexpo, qui se déroule du 14 au 18 mars 2023 à Las Vegas. Le constructeur compte sur cet événement pour rencontrer des partenaires commerciaux potentiels et des entreprises prêtes à tester le véhicule sur leurs chantiers. En parallèle, l’entreprise étudie le développement d’accessoires et d’outils permettant d’adapter le robot à de nombreux environnements de travail.