Honda, General Motors et Cruise lanceront ensemble des taxis autonomes au Japon en 2026

Cruise, la filiale du constructeur états-unien General Motors (GM), fera bientôt rouler ses véhicules autonomes sur les routes japonaises. Elle s'est associée avec Honda pour déployer dès le début de l'année 2026 une flotte de 500 taxis sans conducteur, rapporte le média américain TechCrunch. Les trois sociétés impliquées, qui ont annoncé la nouvelle quelques jours avant le lancement du Japan Mobility Show organisé à Tokyo, se connaissent bien et n'en sont pas à leur première collaboration.



Honda s'est en effet allié par le passé à GM pour construire des véhicules électriques et des systèmes de pile à combustible à hydrogène. Le Cruise Origin, le modèle autonome qu'a annoncé Cruise dès 2020 et qui sillonnera le Japon dans moins de trois ans, a également été conçu dans le cadre d'un partenariat avec le constructeur japonais. Honda avait avant cela investi plusieurs centaines de millions de dollars dans la filiale de General Motors, anticipant une forte croissance de la mobilité autonome dans son pays et une demande grandissante.

"Un besoin croissant de nouvelles formes de transport"

"Nous voyons une énorme opportunité au Japon, qui a le potentiel pour devenir l'un des plus grands marchés de véhicules autonomes au monde, étant donné l'actuelle forte demande de taxis, a commenté Mary Barra, CEO de GM, lors de l'annonce. La région a également un besoin croissant de nouvelles formes de transport en raison des pénuries de chauffeurs […]." Avant le déploiement complet de leur flotte commune, les trois entreprises, qui se disent "dotées de compétences uniques et d'une vision claire", passeront par des phases habituelles de test en conditions réelles au Japon.



Ce sont ces mêmes essais auxquels Cruise, à plusieurs milliers de kilomètres de Tokyo, a dû se soumettre au lancement de ses taxis dans plusieurs grandes villes des Etats-Unis. La filiale de General Motors n'y a, pour le moment, pas fait montre d'une réussite complète, les accidents de la route s'accumulant, notamment à San Francisco. Ces derniers mois ont en effet été particulièrement complexes pour l'entreprise, qui ne pourra espérer que de meilleurs débuts au Japon en 2026.