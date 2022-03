Honor prend la relève de Huawei avec un nouveau smartphone haut de gamme, le Magic 4 Pro

En France, on connaissait Honor comme la marque d'entrée de gamme de Huawei. Le groupe chinois a été contraint de céder sa filiale en 2020 à un consortium public et privé chinois, afin de sauver sa marque dans le contexte de sanctions imposées par le gouvernement états-unien, qui lui interdit de se fournir en composants américains et d'obtenir une licence Android. Honor a profité du Mobile World Congress pour asseoir son nouveau positionnement qui reprend le flambeau premium de Huawei, en présentant le 28 février son nouveau smartphone haut de gamme, le Magic 4 Pro.



A la conquête de l'Europe

Son prédécesseur, le Magic 3 Pro, était lui aussi un appareil premium mais il ne s'était pas frayé de chemin jusqu'en Europe. Avec sa nouvelle série Magic 4, Honor élargit sa cible aux consommateurs européens et compte bien venger Huawei, en s'attaquant à l'iPhone 13 Pro. Durant sa keynote au MWC 2022, le CEO de Honor Device George Zhao n'a cessé de comparer les performances de son nouveau flagship et de celui du smartphone américain, clairement la cible à abattre, notamment en matière de performances photo et graphiques.



Le Magic Pro offre un design élégant, disponible en de multiples couleurs, dans lequel les capteurs photo ne passent pas inaperçus. L'écran de 6,8 pouces, incurvé sur les quatre bords, repose sur une dalle OLED LTPO capable d'ajuster son taux de rafraîchissement entre 1 Hz et 120 Hz selon le type de contenu affiché dans le but d'économiser de la batterie. Honor promet également un dimming à 1920 Mhz pour le confort de l'œil, un niveau jamais atteint, dit-il, par un écran LTPO.



De grandes ambitions en photo

Coté photo, le Magic 4 Pro possède trois capteurs : deux modules grand-angle et ultra grand-angle de 50 mégapixels, et un téléobjectif périscopique de 64 mégapixels doté d'un zoom optique x3,5 et d'un zoom numérique x100. Le constructeur n'a pas manqué d'emphase sur sa technologie logicielle "ultra fusion", qui introduit notamment une nouveau système de traitement des couleurs utilisant l'IA et associe hardware et software pour produire des images de qualité accrue.



Honor, qui est bel et bien autorisé à s'approvisionner auprès des fournisseurs américains, embarque le dernier né des SoC Qualcomm, Snapdragon 8 Gen 1, et une interface propriétaire dérivée d'Android 12. Son GPU Turbo X (Huawei) promet un framerate supérieur à celui de l'iPhone 13 Pro pour les jeux vidéo. Enfin, le smartphone du constructeur chinois se targue d'une charge à 100 W, filaire et sans fil, qui permettrait de passer la batterie à 100% en seulement 30 minutes. Il sera commercialisé à partir de 1099 euros, au deuxième trimestre 2022.



Honor a fait également la part belle, sur le salon, a son premier smartphone pliable, le Magic V, qui a belle allure et a été présenté en janvier 2022.



Huawei met en valeur sa diversification

Huawei, également présent au MWC avec un stand géant, fait désormais presque l'impasse sur les smartphones. On en oublierait presque que le constructeur avait en 2020 détrôné pendant quelques mois Samsung à la tête du marché mondial du smartphone.



A l'honneur sur le salon, ses solutions professionnelles : datacenter, cloud, smart city, industrie 4.0 ou encore edtech. Et côté grand public, quand même, le matériel audio, vidéo, les PC et tablettes, une imprimante, ou encore les montres connectées et même du matériel de fitness. Le constructeur a notamment présenté un nouveau PC tout-en-un tactile (MateStation X) et une liseuse permettant de prendre des notes au stylet, le MatePad Paper.