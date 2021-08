Hootsuite s'empare de la plateforme d'IA conversationnelle Heyday

Le Canadien Hootsuite s'offre son compatriote spécialiste de l'intelligence artificielle conversationnelle Heyday. Le montant de cette acquisition annoncée ce mardi 3 août 2021 s'élève à 60 millions de dollars canadiens (environ 40 millions d'euros). Une acquisition qui s'ajoute à celle de Spakcentral annoncée en début d'année par Hootsuite.



Faciliter la gestion des réseaux sociaux

Grâce à la plateforme proposée par Heyday, les marques peuvent facilement mettre en place une expérience client personnalisée via les applications de messagerie. Une solution qui s'accorde bien avec les produits d'Hoostuite qui propose des logiciels de gestion des réseaux sociaux permettant aux entreprises de s’appuyer sur ces canaux pour développer leur notoriété et leur activité, notamment marketing.



Dans un contexte où plus de la moitié de la population mondiale utilise les réseaux sociaux, il est essentiel pour les marques de se développer sur ces canaux. Mais également de ne pas négliger la relation client via les réseaux sociaux qui sont devenus "la nouvelle interface de vente et de suivi client", selon Tom Keiser, président et chef de la direction de Hootsuite. Pour gérer un nombre grandissant d'interactions et de conversations avec les clients, il est essentiel de disposer d'outils d'intelligence artificielle.



Les réseaux sociaux, un canal de vente majeur

L'IA conversationnelle et l'automatisation permettent aux marques de répondre beaucoup plus rapidement et de façon personnalisée sur les réseaux sociaux. Des outils qui deviennent essentiels avec les nouveaux modes de consommations. "La nouvelle génération de consommateurs désire échanger avec les marques, faire des achats et obtenir un service-client en temps réel, directement via les réseaux sociaux", commente Tom Keiser. Il n'y qu'à regarder Facebook qui entend faire de Whatsapp une interface essentielle pour les marques.



En étoffant son offre, Hootsuite espère séduire un nombre croissant d'entreprise. Le Canadien assure déjà avoir la plus grande base de clients de l'industrie en ayant séduits plus de 210 000 clients payants et plus de 18 millions d'usagers à travers le monde. De son côté, Heyday assure que sa plateforme s'intègre facilement aux plateformes d'e-commerce les plus populaires. La jeune pousse compte parmi ses clients des marques comme Lacoste, Decathlon, Le Cirque du Soleil, Danone, Rudsak et Jack & Jones (Bestseller).