Hoppen acquiert Exolis pour connecter le parcours patient du rendez-vous à la post-hospitalisation

Hoppen, une société rennaise qui développe des logiciels destinés à la transformation numérique des hôpitaux et des cliniques, annonce ce 12 mai l'acquisition d'Exolis pour un montant non communiqué. Cette entreprise, située à Marseille, commercialise des solutions pour simplifier les éléments du parcours administratif et médical des patients, de la prise de rendez-vous depuis la préadmission jusqu'au suivi après l'hospitalisation. Elle accompagne 1,5 million de patients dans 150 structures de soin.



Elargir ses offres médicales

"Grâce à Exolis, Hoppen renforce et étend son offre au-delà de son cœur d'activité historique – la dimension hôtelière du séjour d'hospitalisation – pour couvrir l'ensemble du parcours patient, depuis la préadmission, jusqu'au suivi médical connecté après le retour à domicile", a déclaré Sébastien Duré, directeur général de l'entreprise rennaise.



En effet, Exolis propose un portail patient en marque blanche qui permet de numériser plusieurs services : la pré-admission, le suivi, la téléconsultation, le dossier médical, la prise en rendez-vous et le paiement. Il a ainsi participé à la mise en place d'une solution de télésuivi à domicile des patients sous anticancéreux oraux avec l'Institut Bergonié, le centre régional de lutte contre le cancer de la Nouvelle-Aquitaine et la start-up Synpase Medicine.



La trentaine de collaborateurs d'Exolis va rejoindre les plus de 450 salariés d'Hoppen afin d'enrichir le portefeuille de solutions actuels. Les trois fondateurs Pierre Claudon, Nicolas Binand et Christophe Rosso restent également dans l'aventure.

Hoppen continue les rachats

Il s'agit de la quatrième acquisition d'Hoppen. Il avait déjà racheté Aklia en 2014, le deuxième opérateur français spécialiste de l’accueil et de l’accompagnement des patients lors de leur hospitalisation en établissement de santé, Cinéolia en 2020 et de Télécom Services en 2019, acteurs reconnus des services multimédia et numériques aux patients hospitalisés.