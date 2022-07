Hors Normes lève 7 millions d'euros pour lutter contre le gaspillage alimentaire

Hors Normes, start-up de la French Tech qui lutte contre le gaspillage alimentaire, lève 7 millions d'euros. Une levée de fonds annoncée le 7 juillet 2022 et menée auprès de son actionnaire britannique historique Stride VC ainsi que le fonds allemand Project A. "Ce deuxième tour de financement marque le démarrage d’une nouvelle étape dans l’expansion de Hors Normes", clame Sven Ripoche, cofondateur de Hors Normes, dans un communiqué.



7000 clients réguliers

La start-up fondée en avril 2020 propose un service de livraison de fruits et légumes bio et de produits d'épicerie un peu différent. Hors Normes récupère les stocks de produits que les producteurs ne veulent ou ne peuvent pas vendre et les vend aux consommateurs à bas prix. La start-up parle d'une "relation économique qui profite à la fois aux producteurs et aux consommateurs". Cette part des produits rejetés correspond en moyenne à 5% des stocks.



Le modèle séduit puisque Hors Normes revendique 7000 clients réguliers. Elle assure avoir sauvé 400 tonnes de fruits et légumes depuis son lancement. Pour l'instant, Hors Normes propose une trentaine de références, mais elle entend élargir sa gamme pour avoir 500 références d'ici la fin de l'année 2023. Puis, la start-up souhaite intégrer des produits frais. Pour continuer à séduire un nombre croissant de clients, et grâce à sa levée de fonds, Hors Normes va développer de nouvelles fonctionnalités et accentuer la personnalisation des paniers. Une application mobile doit voir le jour d'ici la fin de l'été.



Hors Normes, qui est passée de 5 à 25 collaborateurs au cours des 12 derniers mois, entend recruter 40 collaborateurs d'ici la fin de l'année. Aujourd'hui présente dans 125 villes au total – Paris et les villes alentours, Lyon et Marseille – la jeune pousse veut poursuivre son développement en France en lançant son service dans 5 nouvelles villes d'ici la fin de l'année 2023. Pourraient être concernées Bordeaux, Toulouse, Lilles et Nantes. La jeune pousse prépare également son déploiement en Europe en étudiant des villes en Allemagne, en Espagne et en Italie.

Les start-up à impact

Hors Normes se situent dans la lignée des start-up dites à impact comme Phenix et Too good to go. La première s'est fait connaître avec son activité historique qui consiste à faciliter le don alimentaire avec sa plate-forme connectant les professionnels (supermarchés, industriels et producteurs) avec les associations caritatives. Too good to go recense des paniers anti-gaspi, dont le contenu n'est pas nécessairement détaillé, proposés par des commerçants à très petit prix car la date de péremption approche.



Ces modèles séduisent puisque le bien manger, le manger local ou encore la lutte contre le gaspillage alimentaire sont des sujets qui prennent de l'ampleur. Plus largement, le sujet de la transition écologique prend de l'importance. Pour valoriser ces questions et mettre en lumière des start-up dans ce secteur le programme Green20 a été mis en plus dans le sillage des labels French Tech 120 Next 40. Une façon de donner de la visibilité à des start-up qui peuvent parfois avoir du mal à trouver un business model viable.