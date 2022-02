HousingAnywhere rachète la plateforme de location immobilière française Studapart

La plateforme de réservation de logement étudiant en ligne Stuadapart passe sous pavillon néerlandais. Elle a annoncé le 15 février la cession de 55% de son capital à HousingAnywhere, une place de marché de logements locatifs en Europe.



"Notre marché est en pleine croissance et la création d'un leader européen est nécessaire pour apporter la meilleure expérience pour nos utilisateurs", explique dans un communiqué Alexandre Ducoeur, cofondateur de Studapart. Le groupe nouvellement formé représente 25 millions d'euros de chiffres d'affaires, plus de 20 millions de visiteurs uniques par an, 160 000 logements disponibles à la location, et 150 salariés. L'objectif est d'atteindre un effectif de 200 personnes fin 2022.



Réservation en ligne pour étudiants et expatriés

Studapart, fondée en 2014, s'adresse aux étudiants à la recherche d'une location d'un mois minimum. Elle a noué des partenariats avec 160 écoles et universités, qui utilisent sa plateforme pour proposer des offres exclusives à leurs étudiants. La place de marché propose également une garantie loyer impayé avec Allianz.



En 2021, Studapart indique avoir enregistré une progression de 70% de son chiffre d’affaires et de 54% de ses réservations. De son côté, HousingAnywhere cible principalement les expatriés, en offrant une solution clés en mains aux locataires et aux propriétaires. Tout le système de réservation se déroule en ligne, sans visite du logement, grâce à l'appui de photos, vidéos, et d'une messagerie instantanée. La plateforme gère aussi le paiement des loyers, et prélève 25% de commission sur le premier mois de loyer, seulement si la réservation aboutit. Pour les locataires, le service coûte entre 150 et 250 euros.