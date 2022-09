HP dévoile un robot pour automatiser le tracé des plans sur les bâtiments en construction

HP dévoile une solution robotique destinée à aider les professionnels de la construction. Présenté le 14 septembre 2022, SitePrint prend la forme d'un robot qui automatise le tracé des plans sur les bâtiments en construction.



Le robot évite les obstacles

HP SitePrint est décrit comme une suite technologique conçu pour automatiser le processus de dessein des plans grâce à un robot autonome qui peut fonctionner dans les conditions d'un chantier. HP propose différentes encres selon les surfaces, les conditions environnementales et les exigences de durabilité.



Le robot, qui évite automatiquement les obstacles, est facilement transportable puisqu'il est léger et compact. Il peut être piloté et paramétré à distance à l'aide d'une tablette tactile. Une plateforme cloud permet de préparer les plans qui doivent être imprimés et de suivre l'utilisation et les progrès du robot.



HP assure que SitePrint peut imprimer des lignes et des objets complexes avec une grande précision. Le fait d'imprimer le plan permet également de collecter des données additionnelles pour le modèle numérique du chantier.



Commercialisation plus étendue en 2023

Avec sa nouvelle solution HP espère séduire le secteur de la construction qui représente 13% du PIB mondial, selon l'entreprise. "L'adoption de la technologie et une numérisation accrue peuvent aider les entreprises de construction à réaliser des gains de productivité", a affirmé Daniel Martínez, vice-président et directeur général HP Large Format Printing, dans un communiqué. SitePrint vise à répondre à la fois à la problématique du déficit de main d'œuvre et à une productivité en berne.



SitePrint est déjà disponible pour certains clients en Amérique du Nord via un programme d'accès anticipé. La solution a été testée dans le cadre de plus de 80 projets pilotes, et notamment par des sociétés majeures du BTP. Le robot a été utilisé dans plusieurs environnements pour des projets résidentiels, de stationnement, d'aéroport et d'hôpital. Le produit final et un lancement commercial plus large sont prévus dans le courant de l'année 2023.