HPC : L'Union européenne débloque 270 millions d'euros pour développer l'écosystème RISC-V

L'Union européenne va débloquer 270 millions d'euros pour financer la création d'un écosystème utilisant l'architecture ouverte RISC-V pour le calcul intensif (HPC). L'appel à projet a été lancé par EuroHPC le 16 décembre 2022. Les propositions seront acceptées du 26 janvier au 4 avril 2023.



Cette initiative rentre dans le cadre des efforts de l'UE pour renforcer sa souveraineté technologique face aux Etats-Unis et à la Chine. Les centres de calcul haute performance dépendent aujourd'hui fortement de l'architecture x86, propriété d'Intel, et des GPU que proposent Nvidia et AMD. Ces trois entreprises ont leur siège dans la Silicon Valley, à un jet de pierre les unes des autres.

Plus important financement à date

L'UE dispose déjà d'un programme visant à développer un processeur pour le HPC, l'European Processor Initiative (EPI), dont le fer de lance est la start-up française SiPearl. Fondée en 2019, elle a été financée à hauteur de 25 millions d'euros jusqu'ici. Son processeur Rhea utilise un mélange de technologies ARM et RISC-V. Des accélérateurs pour le machine learning sont également en cours de développement.



Ce nouveau financement explorera une approche à base de chiplets pour les CPU sous RISC-V. Outre la mise au point de composants et équipements, il servira aussi à créer un écosystème applicatif solide pour simplifier la transition des universités et industriels vers cette architecture en temps voulu.