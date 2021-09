HPE remporte un contrat décennal de deux milliards de dollars avec la NSA

Hewlett Packard Enterprise (HPE) annonce ce 3 septembre avoir remporté un contrat d'ampleur avec la National Security Agency (NSA), l'agence gouvernementale américaine responsable du renseignement électronique.



Des capacités en HPC

D'un montant de deux milliards de dollars, ce contrat qui s'étendra sur une période de dix ans vise à fournir à l'agence américaine des ressources en calcul haute performance par le biais de la plateforme de cloud public connue sous le nom de HPE GreenLake. A travers cette collaboration, la NSA veut accroître ses capacités en matière d'intelligence artificielle et de gestion des données. Des compétences indispensables pour une autorité chargée du renseignement national.



Le service proposé comprend une combinaison des systèmes HPE Apollo et des serveurs HPE ProLiant capables de traiter de gros volumes de données. La solution sera hébergée dans un data center géré par QTS. Elle devrait entrer en service en 2022.



Amazon pour le cloud

La NSA a récemment attribué un contrat à Amazon. D'un montant de 10 milliards de dollars, cet accord a pour objectif de faire migrer certaines infrastructures de la NSA vers le cloud. Mécontent du résultat, Microsoft a déposé un recours devant le Government Accountability Office (US GAO), l'organisme d'audit et d'évaluation du Congrès chargé du contrôle des comptes publics du budget fédéral des Etats-Unis. En effet, Microsoft affirme que la NSA n'a pas respecté la procédure relative à l'attribution d'un marché public.