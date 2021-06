HPE s’offre Determined AI, start-up spécialisée dans l’entraînement des modèles de machine learning

Hewlett Packard Enterprise a annoncé le 21 juin l’acquisition de Determined AI, une start-up basée à San Francisco qui a conçu une plateforme open source pour entraîner des modèles de machine learning plus rapidement grâce à une architecture distribuée. Le montant de l’opération n’a pas été communiqué.



"HPE combinera la solution de Determined AI à ses offres en matière d’intelligence artificielle et à sa division High Performance Computing, pour permettre aux ingénieurs ML de fournir des informations plus rapides et plus précises dans presque tous les secteurs", détaille l’entreprise dans un communiqué.



Fondée en 2017 par Neil Conway, Evan Sparks et Ameet Talwalkar, Determined AI se vante d’avoir permis l’accélération des recherches de ses clients dans de nombreux domaines, notamment pharmaceutiques. La création d’applications utilisant des techniques d'IA est devenue extrêmement gourmande en calcul, en données et en communication. "En nous associant aux solutions d’HPE en matière de calcul haute performance, nous pouvons accélérer la création d’applications et élargir considérablement notre clientèle", a écrit Evan Sparks.



rendre l’IA plus accessible

"Les technologies alimentées par l’IA joueront un rôle de plus en plus critique dans la transformation des données", indique de son côté Justin Hotard, directeur général des divisions HPC et Mission Critical Solutions au sein d’HPE. En s’offrant la plateforme de Determined AI, HPE espère rendre l’IA plus accessible et donner une valeur commerciale aux modèles plus rapidement, "sans avoir à se soucier de l’infrastructure sous-jacente", ajoute le directeur.



HPE mettra notamment à disposition de la start-up son service cloud HPE GreenLake afin de rendre son offre "encore plus accessible et abordable pour le marché commercial", indique l’entreprise. Determined AI espère quant à elle aider les chercheurs et les scientifiques à se concentrer sur l’innovation en supprimant les coûts associés au développement du machin learning.



La start-up qui par le passé a levé 11 millions de dollars auprès de GV, anciennement Google Ventures, s'est réjouie de cette acquisition. "Nous sommes impatients de continuer à développer de nouvelles fonctionnalités", a écrit la société dans un billet de blog, profitant de l'annonce pour lancer une campagne de recrutement.