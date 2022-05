HR Path, spécialiste des SIRH, lève plus de 100 millions d'euros

HR Path, éditeur d'une plateforme de systèmes d'information RH annonce ce mercredi 11 mai une levée de fonds d'environ 112 millions d'euros, menée auprès de son actionnaire existant Andera Parners, par le biais d'un fonds de co-investissement, et de Société Générale Capital Partenaires. La société a également réalisé une levée de dette bancaire, portant son financement total à 225 millions d'euros.



HR Path propose du conseil en stratégie et fournit des logiciels de gestion pour les ressources humaines, ainsi que des services d'externalisation de la paie. Elle intègre des solutions issues de partenaires technologiques et a également développé sa propre suite logicielle.



doubler son chiffre d'affaires en cinq ans

Présente dans 18 pays, elle entend utiliser ces fonds pour poursuivre son expansion internationale et réaliser des acquisitions. La société a pour objectif de doubler son chiffre d'affaires annuel (de 140 millions d'euros actuellement) dans les cinq prochaines années, de recruter 400 personnes par an, et de devenir le leader mondial de la transformation digitale des RH.



Fondée en 2001, HR Path est membre du French Tech 120. Elle avait déjà levé 100 millions d'euros en 2019, et emploie 1300 collaborateurs dans le monde. La société revendique 1500 clients, parmi lesquels de grands groupes tels que Total Energies, Orano et Alstom.



Elle a récemment accéléré sa croissance externe en s'emparant d'Integra (solutions RH SAP en Espagne et Amérique Latine), Extalys (gestion de la paie externalisée), Whitaker Taylor (conseil en solutions RH SAP), Magnulteam (conseil et SIRH), Intalent (conseil et SIRH en Amérique du Nord), et Gaius HR (même chose, en Europe).