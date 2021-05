HTC présente le Vive Pro 2, un concurrent du Valve Index et du HP Reverb G2

A l'occasion d'une conférence maison baptisée Vivecon, HTC a dévoilé deux nouveaux casques de réalité virtuelle. Le plus attendu était sans doute le Vive Focus 3, que d'aucuns rêvaient en compétiteur de l'Oculus Quest 2. Il n'en sera rien, ce dernier étant purement destiné au marché professionnel. La donne est différente pour le Vive Pro 2, qui, malgré son nom, sera proposé au grand public.



Il est équipé du même système optique que le Vive Focus 3. C'est-à-dire un écran LCD fast-switch d'une résolution de 4896 x 2448 pixels, soit 2448 x 2448 pixels par œil, mais avec une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz car il bénéficie de la puissance d'un PC. Il est accompagné d'un système de double lentilles qui lui confère un champ de vision de 120°.



Cette augmentation de résolution combinée au passage au LCD, qui dispose d'une "vraie" matrice de sous-pixels RVB par rapport aux écrans OLED du précédent Vive Pro, promet un gain de netteté impressionnant et la quasi-disparition de l'effet "moustiquaire" qui a caractérisé les premiers casques VR. Pour tirer partie de ces performances, HTC a aussi travaillé avec Nvidia et AMD pour optimiser la compression du flux vidéo transmis à son écran par le câble DisplayPort.







Pour ce qui est du reste, le casque reste similaire au Pro. Même système d'attache, même réglage de l'IPD, mêmes caméras frontales, et le système de tracking est toujours SteamVR. Il est aussi compatible avec tous les accessoires de l'écosystème Steam : contrôleurs Vive Wand, contrôleurs Index, balises Lighthouse 1.0 ou 2.0, Vive Trackers, gants de fabricants tiers... Et reste bien sûr compatible avec les modules Vive additionnels (connexion au PC sans fil, suivi des mouvements du visage...). A noter que pour les utilisateurs souhaitant un suivi des yeux, il faudra se contenter du Vive Pro Eye.



Lors de l'annonce, HTC a profité de mots de soutien de la part de plusieurs partenaires issus du monde professionnel, dont Dassault Systèmes, Autodesk et Adobe.



Par défaut le Vive Pro 2 sera vendu seul, sans contrôleurs et sans balises de tracking. HTC ne cache pas qu'il n'a pas pour projet de sortir de nouveaux contrôleurs pour cet écosystème, préférant se concentrer sur ceux du Vive Focus 3. Son prix seul sera de 799 euros TTC, mais s'il est précommandé (à partir du 11 mai et jusqu'au 4 juin), il sera disponible à 739 euros. Un pack incluant des balises SteamVR 2.0 et des contrôleurs Vive Wand sera disponible le 4 août et vendu 1399 euros.