HTC présente le Vive XR Elite, un casque grand public qui veut jouer à armes égales avec le Quest Pro

Après un teasing prononcé depuis plusieurs semaines, HTC présente ce 5 janvier son nouveau casque de réalité virtuelle, le Vive XR Elite, à l'occasion du CES 2023. Comme son nom l'indique, il se démarque de ces prédécesseurs par ses capacités non seulement de réalité virtuelle, mais aussi de réalité augmentée par le biais d'un système "video passthrough" similaire à celui du Meta Quest Pro.



De manière générale, aussi bien en matière de caractéristiques techniques que de prix, le Vive XR Elite semble être positionné comme un concurrent direct au Quest Pro. Et contrairement aux années passées, il a au moins un clair avantage sur le plan tarifaire, avec un prix annoncé à 1399 euros (contre les 1799 euros pour le Quest Pro).

L'ADN du Vive Flow

Que trouve-t-on pour ce prix ? D'abord un ADN très clairement hérité du Vive Flow, avec une façade au design similaire et la même compacité rendue possible par l'utilisation de lentilles pancakes. Mais là où le Flow se destinait à un vague usage "lifestyle", le XR Elite s'adresse principalement aux gamers. Il s'agit du premier casque tout-en-un de HTC à cibler le marché B2C en Occident. Une centaine d'applications seront disponibles au lancement dans une nouvelle boutique dédiée, dont Demeo, Hubris, Yuki, Maestro, Les Mills Body Combat, FigminXR, Unplugged ou Finger Gun.







Sur le plan hardware, le Vive XR Elite est doté d'écrans LCD fournissant à eux deux une résolution "4K" (1200 ppi) avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Il dispose du même système intégré de correction de la vue (qui corrige de 0 à -6 dioptries, seule la myopie étant prise en charge). La molette d'ajustement de l'écart interpupillaire est située sur le dessous du casque pour simplifier le réglage. La partie en contact avec le visage s'attache magnétiquement et peut donc être facilement extraite pour être nettoyée.



Le son est assuré par des haut-parleurs intégrés dans les branches, comme d'usage. Ils sont plus grands et ont été repensés pour mieux diriger le son vers les oreilles de l'utilisateurs.

Caméra couleur et capteur de profondeur

La puissance de calcul est assurée par une puce Qualcomm Snapdragon XR2 Gen 1 (la même que pour le Vive Focus 3, le Pico 4 et le Meta Quest 2). Les contrôleurs sont les mêmes que ceux du Vive Focus 3. Quatre caméras en façade gèrent le suivi du positionnement du casque dans l'espace, suppléées par une caméra couleur pour le passthrough. Un capteur de profondeur (non présent sur le Quest Pro) vient en renfort pour assurer la cartographie 3D de l'environnement et aider au suivi des mains. En plus du hand tracking et des contrôleurs, le Vive XR Elite est aussi compatible avec les Vive Wrist Trackers.







Le casque pèse 625 grammes au total, avec une batterie amovible située à l'arrière et dont la forme est courbée pour plus de confort. Son autonomie va "jusqu'à deux heures" lorsque le casque fonctionne tout seul, mais "peut aller bien au-delà pour les jeux PC streamés sur le casque". Comme elle est amovible, HTC juge que l'autonomie n'est pas un problème. Elle gère par ailleurs la charge rapide à 30 watts via USB-C Power Delivery.



Autre aspect hérité du Vive Flow : la possibilité, en enlevant la batterie, de passer en mode "lunettes", par exemple pour visionner un film dans l'avion. Dans ce cas il faut utiliser une batterie externe, comme pour le Flow, ou carrément brancher l'appareil sur le siège de l'avion (en présumant que la puissance délivrée soit suffisante). Dans ce mode, les branches de lunettes ont été revues par rapport au Flow pour mieux épouser les contours du crâne et être plus confortables.







Pas de jeux exclusifs à venir

Les précommandes sont d'ores et déjà ouvertes pour le Vive XR Elite, qui sera livré avec ses deux contrôleurs, une station de recharge pour le casque, et cinq jeux offerts pour tout achat effectué avant le 15 février. Les premières livraisons sont prévues au mois de février. A noter, sur le plan des jeux, que Shen Ye, directeur produit de la marque, a commenté lors du point presse que HTC "ne croit pas en le fait d'obtenir des exclusivités" et que "les jeux AAA ne font pas bouger le marché autant que les gens le pensent". A bon entendeur.



Le constructeur taïwanais compte sur l'ouverture de l'écosystème par le biais du standard OpenXR. A cela vient s'ajouter une utilisation pour les jeux en réalité virtuelle sur PC, soit par le biais d'un casque USB-C, soit par connexion sans fil en Wi-Fi 6E. Par ailleurs il est toujours possible de connecter le casque à un smartphone sous Android pour visionner des vidéos dans un cinéma virtuel, comme ce que propose le Vive Flow.



HTC travaille également au côté "métavers" des choses par le biais de Viverse, une application sociale qui fait aussi office d'environnement d'accueil hautement customisable, avec un connecteur à Sketchfab pour importer des objets et un partenariat avec VRoid Studios pour la création d'avatars uniques au format VRM.



Une version du Vive XR Elite pour les entreprises sera commercialisée d'ici la fin de l'année, de même qu'un accessoire permettant le suivi des yeux et du visage. HTC a expliqué lors d'une présentation à la presse que ces fonctionnalités ne sont pas plébiscitées aujourd'hui et qu'il ne voit donc pas d'intérêt à les intégrer par défaut.