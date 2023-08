Huawei affiche des revenus semestriels en hausse, une première depuis 2020

Huawei Technologies est-il enfin sorti du "mode survie" dans lequel il était entré en 2020 ? Quatre ans après le début des restrictions américaines imposées à l'équipementier chinois par Donald Trump, la multinationale a annoncé, le 11 août, des revenus semestriels en hausse. Son chiffre d'affaires global ressort à 310,9 milliards de yuans (soit environ 39,1 milliards d'euros), en croissance de 3,1% par rapport au premier semestre 2022.



Parmi les différentes branches de l'entreprise, le chiffre d'affaires de ses activités grand public, principalement la vente de smartphones, a cru de 2,2% en un an pour atteindre 13 milliards d'euros mais n'est plus l'activité première de Huawei. Ses activités liées aux infrastructures télécoms et réseaux ont quant à elles généré quelque 21 milliards d'euros de revenus.

Une diversification bienvenue

La légère hausse semestrielle de Huawei doit beaucoup à sa stratégie de diversification, renforcée en raison des sanctions américaines, notamment sur l'approvisionnement en semi-conducteurs. Ces dernières années, afin de ne plus dépendre seulement d'un marché du smartphone en déclin, la multinationale a en effet placé ses pions dans des secteurs variés, du cloud à l'intelligence artificielle en passant par l'énergie et l'automobile avec sa marque Aito.



Ses activités dans le cloud ont, au premier semestre de 2023, généré 3 milliards d'euros tandis que les solutions automobiles intelligentes qu'elle développe ont enregistré un chiffre d'affaires d'environ 125 millions d'euros. Des activités en croissance, mais qui demeurent largement en-deça du cœur d'activité de Huawei, à savoir les télécoms et la vente de smartphones.

Retour en force sur les smartphones

Huawei ne s'est manifestement pas résolu à abandonner le marché des smartphones dans lequel il réalisait la majeure partie de ses profits il y a encore quelques années. Richard Yu, directeur de la division grand public de l'entreprise, a déclaré que ses téléphones étaient "sur la voie du retour". En mai, le constructeur chinois avait d'ailleurs annoncé la commercialisation de deux nouveaux appareils 4G, le P60 Pro et le Mate X3, pensés pour rivaliser avec la concurrence chinoise et internationale.



Plus récemment encore, Huawei a annoncé une mise à jour du système d'exploitation HarmonyOS - puisque Huawei ne peut plus utiliser Android - qui équipe ses mobiles, avec l'arrivée d'un assistant piloté par intelligence artificielle. Autant de nouveautés qui semblent relancer la machine, après un déclin tenace. En Chine, la part de marché de l'entreprise a cru de 76,1% au deuxième trimestre de 2023, et hissé de nouveau le constructeur dans le top 5 des vendeurs de smartphones selon IDC.



D'après la presse, elle préparerait même, d'ici la fin de l'année, son retour aux smartphones 5G. Ceux-ci bénéficieraient des avancées de Huawei en matière de semi-conducteurs et de la production nationale de puces 5G assurée par la société chinoise Semiconductor Manufacturing International Corporation.